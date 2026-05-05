Љекари упозоравају: Ове особе треба да избјегавају краставце

Аутор:АТВ
Коментари:0
Краставци су изузетно здрава и хидратантна намирница (састоје се од 96% воде), богата витаминима К, Ц, А, магнезијумом и калијумом.
Ипак, због одређених материја, нису препоручљиви за свакога у великим количинама.
Особе с осјетљивим желуцем и гастроинтестиналним тегобама морају припазити с количином јер краставац може повећати киселост желуца и изазвати надутост или нелагоду, посебно код људи с хроничним болестима пробаве.
Србија
Грчка олакшава путовање Србима
Такође, на опрезу морају бити и дијабетичари јер сјеменке краставца могу снизити ниво шећера у крви, што у комбинацији с лијековима може довести до ризика од хипогликемије.
Према докторима, краставце би требали избјегавати сви који имају заказану операцију.
"Сјеме краставца може снизити ниво шећера у крви, а то може ометати контролу шећера у крви током и након операције", кажу љекари.
Регион
Запаљен ауто у Игалу: Ухапшен држављанин БиХ, Словенац у бијегу
Код здравих особа претјерано конзумирање краставаца може изазвати надутост па ваља припазити на количину.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Здравље
7 ч0
Здравље
1 д0
Здравље
1 д0
Здравље
1 д0
Најновије
17
36
17
30
17
25
17
22
17
18
Тренутно на програму