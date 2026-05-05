Љекари упозоравају: Ове особе треба да избјегавају краставце

05.05.2026 15:39

Краставци су изузетно здрава и хидратантна намирница (састоје се од 96% воде), богата витаминима К, Ц, А, магнезијумом и калијумом.

Ипак, због одређених материја, нису препоручљиви за свакога у великим количинама.

Ко треба бити на опрезу?

Особе с осјетљивим желуцем и гастроинтестиналним тегобама морају припазити с количином јер краставац може повећати киселост желуца и изазвати надутост или нелагоду, посебно код људи с хроничним болестима пробаве.

Такође, на опрезу морају бити и дијабетичари јер сјеменке краставца могу снизити ниво шећера у крви, што у комбинацији с лијековима може довести до ризика од хипогликемије.

Према докторима, краставце би требали избјегавати сви који имају заказану операцију.

"Сјеме краставца може снизити ниво шећера у крви, а то може ометати контролу шећера у крви током и након операције", кажу љекари.

Код здравих особа претјерано конзумирање краставаца може изазвати надутост па ваља припазити на количину.

(Н1 Хрватска)

