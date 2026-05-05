Јесте ли чули за правило спавања 7:1? Стручњаци откривају како може продужити живот

Аутор:

АТВ
05.05.2026 10:33

Фото: Pexels

Љекари истичу да једноставно правило познато као "правило спавања 7:1" може помоћи у стварању здравијих навика спавања, а самим тим и продужити живот.

Доласком топлијих мјесеци многима постаје све теже да квалитетно спавају. Недостатак сна је широко распрострањен проблем, али љекари истичу да једноставно правило познато као "правило спавања 7:1" може помоћи у стварању здравијих навика спавања, а истраживања сугеришу да би могло бити повезано и са дужим животним вијеком.

Шта је правило спавања 7:1?

Правило 7:1 је веома једноставно. Подразумијева најмање седам сати сна и одлазак на спавање у оквиру истог једносатног временског прозора, најмање пет дана у недјељи. То значи да распоред спавања оставља одређену флексибилност током преостала два дана.

Добробити за здравље и дуговјечност

Осим што може помоћи у бољем одмору, ово правило се повезује и са дугорочним здравственим предностима.

Извјештај организације "Виталити" и Лондонске школе економије и политичких наука показао је да побољшање трајања и редовности сна може бити повезано са продужењем очекиваног животног вијека за двије до четири године.

Истраживање је показало да спавање седам до осам сати смањује ризик од преране смрти у поређењу са редовним спавањем краћим од шест сати, преноси индекс.

Др Метју Вокер, професор неуронауке и психологије на Универзитету Калифорније, истакао је важност сна:

"Не постоји органски систем у тијелу, као ни иједна функција нашег ума, коју добар сан не побољшава, а лош сан не нарушава. Спавање утиче на све — од кардиоваскуларног и метаболичког система до психичког благостања."

Досљедност је кључна

Аутори извјештаја нагласили су да је досљедност у одласцима на спавање још јачи показатељ здравствених ризика повезаних са сном него само трајање сна. Према њиховим подацима, одлазак на спавање у оквиру истог једносатног временског прозора повезује се са 31% мањим ризиком од смртности и 9% мањим ризиком од болничког лијечења.

Појам "хигијена сна" посљедњих година постао је све присутнији, а бројни љекари истичу колико је важан за здравље. Недавно је и телевизијски љекар др Амир Кан својим пратиоцима дао сличан савјет:

"Покушајте да идете на спавање и да се будите у отприлике исто вријеме сваког дана, па чак и викендом", рекао је.

"То јача унутрашњи тјелесни сат, а циљ би требало да буде седам до осам сати сна сваке ноћи."

