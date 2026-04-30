Ако се будите у ово вријеме ноћу, то може бити знак озбиљног проблема

30.04.2026 10:27

Фото: Ivan Oboleninov/Pexels

Изненадно буђење током ноћи, праћено убрзаним радом срца, осјећајем панике и узнемирености, све је чешћа појава код великог броја људи, а стручњаци упозоравају да узрок не мора бити безазлен.

Ово стање најчешће се јавља управо између три и четири часа ујутру, када се организам природно припрема за буђење, али код неких особа тај процес изазива наглу реакцију, попут скока притиска или осјећаја да срце „искаче“.

Како објашњавају љекари, током сна доминира парасимпатички нервни систем који успорава рад срца и смирује организам, али у одређеним ситуацијама долази до наглог активирања супротног механизма, што може довести до убрзаног рада срца и наглог буђења.

Кардиохирург Игор Живковић истиче да ово стање не треба игнорисати, јер може бити повезано са поремећајима срчаног ритма, али и са психичким оптерећењем и стресом који се накупља током дана.

Према његовим ријечима, многи пацијенти описују осјећај као да им срце снажно удара или „помјера тијело“, што додатно појачава страх и узнемиреност, па се круг симптома наставља.

Иако у неким случајевима узрок може бити анксиозност или хронични стрес, постоји могућност да је ријеч о проблему са срцем, посебно електричним системом који регулише његов рад.

Због тога стручњаци савјетују да се у оваквим ситуацијама обавезно јавите љекару, који ће упутити на додатне прегледе као што су ЕКГ и 24-часовни холтер, који прати рад срца током цијелог дана и ноћи.

Поред кардиолога, по потреби је важно укључити и ендокринолога, али и психотерапеута, како би се утврдио тачан узрок и адекватно лијечио проблем.

Наглашава се да недостатак сна може довести до озбиљног поремећаја хормона у организму, што додатно погоршава стање и утиче на цјелокупно здравље.

Зато је важно на вријеме препознати симптоме и реаговати, јер иза наизглед безазленог ноћног буђења може стајати озбиљан здравствени проблем.

(Здравље.ба)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

