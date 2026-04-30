Истраживања показала: Бијели ук може смањити ризик од неких врста рака

Лук многи сматрају основним састојком за постизање богатијег окуса јела, али лук је заправо моћна намирница с бројним здравственим предностима.
Истраживања показују да редовна конзумација лука може подржати здравље пробавног система, срца и очију, а посједује и природна антибактеријска својства те може смањити ризик од развоја неких врста рака.
Хороскоп за четвртак: Шта нам доноси посљедњи дан априла?
Наравно, све те здравствене предности вриједе само док је лук свјеж. Једном када се поквари, губи и окус и нутритивну вриједност. Покварени лук препознаћете по томе што је претјерано проклијао, постао мекан и гњецав на додир, осушио се или је на њему видљива плијесан.
С обзиром на то да се лук често купује у већим количинама, правилно складиштење кључно је за очување његовог квалитета. Његови највећи непријатељи су свјетлост, влага и прекомјерна топлина, јер управо ти услови потичу клијање и труљење.
Срби пошумљавали шуму у Аустрији па је запалили
Како бисте то избјегли, лук увијек чувајте на хладном, сувом, тамном и добро прозраченом мјесту. Због тога су, на примјер, жичане корпе идеално рјешење јер осигуравају сталан проток зрака око главица и спречавају накупљање влаге.
