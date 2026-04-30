Ужас у центру главног града: Докторица се објесила о клима уређај

30.04.2026 09:51

Возило Хитне помоћи.
Фото: Pexels

Љекарка судске медицине (42) одузела је себи живот у центру румунске престонице, пред очима пролазника, у вријеме када људи одлазе на посао или воде дјецу у школу. Сцене су оставиле дубок траг на комшије и пролазнике.

Шокантно откриће догодило се јуче, 29. априла 2026. године, у Сектору 3 главног града Румуније, Букурешту. Полицијски службеници из полицијске станице 10 су обавијештени позивом на број 112, око 7.50, о присуству особе која је изгледала као да је објешена, испред зграде.

Полицијски службеници су, хитно стигавши на лице мјеста, потврдили пријаву. Жртва је жена стара око 42 године, пронађена објешена о спољну јединицу клима уређаја, која се налази на другом спрату куће.

Како наводи Антена Обсерватор, она је била специјалиста судске медицине и са колегама је чак потписала научни рад на тему фемицида. Међутим, недавно је изгубила посао.

У Националном институту за судску медицину радила је више од пет година. Каријера јој се нагло завршила крајем прошле године када је, према изворима, отпуштена јер више није могла да испуњава радне захтјеве и константно је каснила са обавезама.

Након посла, изгубила и мајку

Убрзо након што је остала без посла, преминула јој је и мајка. Живјела је сама и није имала дјеце.

"Прије него што јој је мајка умрла, живјеле су заједно у трособном стану. Много времена је провела са мајком по болницама. Мање од годину дана након мајчине смрти, патња је постала видљива", прича једна комшиница.

Пала у депресију

Иако је имала преписану терапију, наводно је узимала лијекове на своју руку, што је драматично допринијело њеном стању. Стручњаци наводе да злоупотреба антидепресива и барбитурата може довести до суицидалних криза. Психијатри сматрају да је овај екстремни чин био "демонстративан".

"Манифест који одређене особе остављају, или порука коју методом извршења преносе, представља неуспјели облик комуникације јер никоме не користи; та комуникација је требало да се деси током живота. С обзиром на њену специјализацију, морамо додати и профил ризика који носи стални контакт са насиљем и насилном смрћу", објашњава психијатар Габријел Дијакону.

Једини живи сродник докторке је њен отац, са којим је наводно била у хладним односима.

(Телеграф.рс)

