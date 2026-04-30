Нови приватни снимак: Дара Бубамара у јеку афере показала "више него икад"

Пјевачица Дара Бубамара поново је у центру пажње јавности због гласовне поруке која кружи друштвеним мрежама.
Дара је одлучила да се огласи поводом скандала и интимних порука које су доспјеле у јавност, наглашавајући да ће правду потражити на суду и тужити особе које су то пласирале.
Истакла је и колико јој значи подршка публике у овом периоду.
У јеку цијеле ситуације, свака њена објава привлачи велику пажњу. Једним новим снимком из купатила додатно је подигла прашину на мрежама.
На снимку се појавила у изазовном издању, истичући своју фигуру и самопоуздање, док је уз објаву додала стих из своје пјесме.
- Све сам од нуле створила - поручила је Дара Бубамара.
Подсјетимо, иако се нашла у центру скандала, Дара не мари пуно. Ипак, није крила да се разочарала у људе којима је помагала.
- Хвала Богу да сам добила велику подршку од народа, народ зна колико сам ја добра и искрена, колико вјерујем људима. Много људима помажем, финансирам, плаћам и струју и на крају ми због неке љубоморе забоду нож у леђа - почела је она и додала:
- Зна се ко је то пустио у јавност, мој адвокат ради на томе да се утврди како је доспјело до медија. Та порука је стара, како је то сада дошло у медије. Жалосно је, храните кера да вас уједе - изјавила је певачица.
Многе личности са естраде су коментарисале њену поруку која је изашла у јавност и направила општи хаос, а једне од њих су Марина Висковић и Индира Радић.
- Дара ми је пријатељица и колегиница, заиста све најбоље о њој. Свако има право да прича и ради шта жели у свом животу, ја то све подржавам. Сада не знам ни како се то нашло у јавности, али приватност је једна ствар и сматрам да то треба да се поштује. Мислим, Дара је неко ко је заиста аутентичан и она је једна привлачна, атрактивна жена која зрачи том енергијом - истакла је Марина.
- Нисам преслушала, не знам ни о чему се ради. Ја све информације добијем од вас или на аеродрому или овако када сам негдје на наступу и хвала вам на томе. Увијек ми кажете нешто што ја не знам, толико сам неупућена. Дара је враголаста и нека она кликће шта год стигне, важно је да је она добре енергије. Дара је добра и позитивна особа - рекла је Индира Радић.
