Logo
Large banner

Нови приватни снимак: Дара Бубамара у јеку афере показала "више него икад"

Аутор:

АТВ
30.04.2026 09:42

Коментари:

0
Пјевачица Дара Бубамара позира у купаћем костима поред базена
Фото: Instagram

Пјевачица Дара Бубамара поново је у центру пажње јавности због гласовне поруке која кружи друштвеним мрежама.

Дара је одлучила да се огласи поводом скандала и интимних порука које су доспјеле у јавност, наглашавајући да ће правду потражити на суду и тужити особе које су то пласирале.

Истакла је и колико јој значи подршка публике у овом периоду.

У јеку цијеле ситуације, свака њена објава привлачи велику пажњу. Једним новим снимком из купатила додатно је подигла прашину на мрежама.

На снимку се појавила у изазовном издању, истичући своју фигуру и самопоуздање, док је уз објаву додала стих из своје пјесме.

- Све сам од нуле створила - поручила је Дара Бубамара.

Дара Бубамара
Разочарала се у људе

Подсјетимо, иако се нашла у центру скандала, Дара не мари пуно. Ипак, није крила да се разочарала у људе којима је помагала.

- Хвала Богу да сам добила велику подршку од народа, народ зна колико сам ја добра и искрена, колико вјерујем људима. Много људима помажем, финансирам, плаћам и струју и на крају ми због неке љубоморе забоду нож у леђа - почела је она и додала:

- Зна се ко је то пустио у јавност, мој адвокат ради на томе да се утврди како је доспјело до медија. Та порука је стара, како је то сада дошло у медије. Жалосно је, храните кера да вас уједе - изјавила је певачица.

Подршка колега

Многе личности са естраде су коментарисале њену поруку која је изашла у јавност и направила општи хаос, а једне од њих су Марина Висковић и Индира Радић.

- Дара ми је пријатељица и колегиница, заиста све најбоље о њој. Свако има право да прича и ради шта жели у свом животу, ја то све подржавам. Сада не знам ни како се то нашло у јавности, али приватност је једна ствар и сматрам да то треба да се поштује. Мислим, Дара је неко ко је заиста аутентичан и она је једна привлачна, атрактивна жена која зрачи том енергијом - истакла је Марина.

- Нисам преслушала, не знам ни о чему се ради. Ја све информације добијем од вас или на аеродрому или овако када сам негдје на наступу и хвала вам на томе. Увијек ми кажете нешто што ја не знам, толико сам неупућена. Дара је враголаста и нека она кликће шта год стигне, важно је да је она добре енергије. Дара је добра и позитивна особа - рекла је Индира Радић.

(Курир)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Дара Бубамара гласовна порука

Дара Бубамара

Дара Бубамара дечко

Пјевачица

снимак

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Јован Радуловић Јоџир са шеширом сједи и подиже руку.

Сцена

Јоџир се усред скандала обратио Дари Бубамари: ''Овако сам гледао у тебе''

1 д

0
Дара Бубамара

Сцена

Борис се огласио, па заинтригирао све: Да ли је ово дечко с којим је Дара била од 4 до пола 7?

1 д

1
Дара Бубамара о гласовној поруци: Открила како је реаговао младић са снимка

Сцена

Дара Бубамара о гласовној поруци: Открила како је реаговао младић са снимка

2 д

0
Пјевач послао говорну поруку и понуду Дари Бубамари

Сцена

Пјевач послао говорну поруку и понуду Дари Бубамари

3 д

0

Више из рубрике

Милан Станковић пјевач из Србије

Сцена

Пјевачица која живи близу Милана Станковића открила шта се дешава у његовом дому ноћима

3 ч

0
Микрофон студио пјевање

Сцена

Трагедија у Америци: Погинуо учесник из популарног музичког такмичења!

4 ч

0
Ријалити звијезда Ким Кардашијан

Сцена

Ким Кардашијан "избацила" груди, али сви причају о рукама Луиса Хамилтона

16 ч

0
Кћерка познатог глумца извршила самоубиство

Сцена

Кћерка познатог глумца извршила самоубиство

17 ч

0

  • Најновије

12

38

Дигитална бројила направила хаос: Грађани умјесто 30 евра добијали рачун за струју од 500 евра

12

33

Одлука затресла Америку: Врховни суд донио пресуду о цртању изборних мапа

12

30

Каран честитао 1. мај: Прилика је да се подсјетимо важности достојанственог рада

12

26

СИПА послала упозорење: Чувајте се лажних СМС порука!

12

25

Трамп ће вјероватно бити номинован за Нобелову награду за мир

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner