Пјевачица која живи близу Милана Станковића открила шта се дешава у његовом дому ноћима

Аутор:АТВ
Коментари:0
Млада пјевачица Ива Грујин разоткрила је шта се дешава у дому пјевача Милана Станковића, који је већ неколико година у медијској илегали.
Како се шушка, Станковић спрема нови албум и планира да се врати на музичку сцену, али се о томе још увијек није огласио.
Све се дешава у строгој тајности, а наводно ради са тимом сарадника који су му и раније правили хитове.
Млада пјевачица живи поред њега у једном од најлуксузнијих насеља у Београду, а сада је открила шта се ноћу чује из његовог дома.
- Моја породица живи на Дедињу и они су рекли: "Он свако вече нешто пјева, он вјежба, ми га чујемо". Ја кажем дај Боже да је то нешто, али... Надамо се сви - истакла је Ива Грујин.
Јелена Карлеуша је открила да је у контакту са Миланом и да га наговара да се врати на сцену.
- Често се чујемо и стално га наговарам да се врати и мени да напише пјесму. Многи бих вољела дует, иначе пјесма Инсомнија је требала да буде дует са Миланом, али тадашња управа Гранда, Саша Поповић и екипа, нису дали Милану да сними дует са мном - изјавила је ЈК.
(Телеграф.рс)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
12
38
12
33
12
30
12
26
12
25
Тренутно на програму