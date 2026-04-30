Овакво месо никада не купујте за роштиљ: Ево како да изаберете праве комаде

30.04.2026 09:20

сочно есо за роштиљ неки од рецепата
Фото: Pexel/ freestocks.org

Роштиљ за Први мај има своју посебну чар управо зато што на први поглед дјелује једноставно – мало ватре, мало меса и добро друштво око стола или у дворишту.

Међутим, они који га заиста воле и који су га спремали много пута знају да се управо у тој једноставности крију највеће замке. Све може да крене погрешно већ на самом почетку, и то не на ватри, већ много раније – у тренутку кад бирате месо. Ако направите погрешан избор меса, празнични ручак ће се претворити у катастрофу.

Колико год да сте вјешти приликом печења меса на роштиљу и тачно знате кад је прави тренутак да га спустите на решетку, лош избор меса може све да упропасти. Ако ту направите грешку, ризикујете да добијете гумасто, жилаво и готово нејестиво месо, које се тешко жваће, губи сочност и умјесто уживања оставља осјећај разочарања. Зато је избор меса најважнији дио цијелог процеса.

Превише немасни комади

На први поглед дјелују као "фит" опција, али на роштиљу се брзо покажу као грешка. Без масноће нема сочности, а без сочности нема укуса. Такво месо се лако пресуши и постане тврдо, па имате утисак да једете картон.

Неправилно исјечени комади

Ако је месо предебело или неравномјерно исјечено, резултат је непредвидив. Споља се брзо запече и добије боју, али унутра остане недовољно печено. На крају добијате комбинацију загорјелог и жилавог меса – ни близу оног роштиља који сте замислили.

Лоше одмрзнуто месо

Кад се месо не одмрзне правилно, оно губи структуру и током печења пушта превише воде. Умјесто да се пече, оно се заправо "крчка" у сопственој течности, па нема ни корицу, а ни прави укус.

Старо месо

Свјежина је пресудна. Ако месо није довољно свјеже, већ на роштиљу постаје жилаво и тешко за жвакање. Чак и када изгледа прихватљиво, укус је често раван и без оне пуноће коју очекујете.

Нискоквалитетни индустријски комади

Готови или јефтини комади често садрже вишак воде и лошије дијелове меса. На роштиљу се понашају непредвидиво – распадају се, не добијају корицу и остављају утисак "нечега између меса и тијеста", без правог укуса.

Можете имати савршен жар, добру маринаду и тачан тајминг, али ако је месо лоше – резултат ће увијек бити исти – суво, тврдо, безукусно као да једете картон или "гумасто". Лесковачки роштиљ-мајстори открили су најчешће грешке које правите приликом припреме роштиља, као и тајно како да месо увијек испадне сочно и преукусно.

Добар роштиљ почиње много прије ватре, и то управо у одлуци шта иде на решетку. Искусни мајстори зато кажу да се квалитет роштиља не мјери по ватри, већ по месу које сте изабрали. Прије него што ставите месо на роштиљ, добро очистите решетку - имамо генијалан трик који не подразумијева употребу хемикалија.

За роштиљ који се памти избјегавајте комаде који обећавају мало, а дају још мање. Јер на крају, нема зачина нити маринаде који могу да поправе лоше месо – оно ће увијек остати или тврдо, или суво, или непријатно за жвакање. А добар роштиљ то никада не прашта.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

