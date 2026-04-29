Како се ријешити непријатног мириса у ормару?

29.04.2026 09:52

Одјећа на вјешалицама у отвореном ормару.
Фото: Atlantic Ambience/Pexels

Отворите врата плакара, а у нос вас удари онај познати, тежак устајали мирис који подсјећа на подрум и стару тканину. Гардероба је чиста, свјеже опрана, а ипак мирише као да стоји годинама.

Рјешење постоји и не кошта готово ништа.

Зашто се јавља устајали мирис у ормару

Главни кривац је влага заробљена у затвореном простору. Дрво упија влагу из ваздуха, тканина је задржава, а слаб проток ваздуха све то претвара у задах устајалости. Ту су и невидљиве споре плијесни, прашина и остаци омекшивача који временом хватају непријатан мирис.

Најчешћа грешка је слагање одјеће која није скроз сува.

Довољна је једна мајица са мало влаге да зарази цијели плакар. Тако настаје мирис мемле који се шири и на чисту гардеробу поред.

Како трајно уклонити непријатан мирис у ормару

Прије било каквог мирисања, ормар морате темељно испразнити и очистити. Ово је дио који већина људи прескочи, а баш ту се крије разлика између привременог и трајног рјешења.

  • Извадите сву одјећу и полице обришите влажном крпом са сирћетом
  • Оставите врата отворена минимум три сата да се дрво просуши
  • Провјерите зид иза ормара, јер влага често долази отуда
  • Баците старе кесе, папире и кутије које скупљају прашину

Три састојка која лако рјешавају проблем

Умјесто скупих освјеживача, посегните за оним што већ имате у кухињи и купатилу.

Сода бикарбона је први избор. Сипајте је у отворену теглу и оставите на дну ормара. Упија влагу и неутралише мирис за двадесет четири сата. Мијењајте је једном мјесечно.

  • Други савезник је крупна морска со са неколико капи етеричног уља лаванде. Мирисе апсорбује, а тканинама даје суптилан, пријатан траг.

Трећи трик је обична кафа у зрну, која дјелује као природни филтер за тешке мирисе.

Ситне навике које спречавају влажан мирис гардеробе

Када једном ријешите проблем, важно је да се не врати. Правила су једноставна и не траже труд.

  • Отворите ормар бар једном недјељно на пола сата
  • Никада не слажите одјећу која је макар мало влажна
  • Убаците кесицу са сушеном лавандом или кором лимуна међу полице
  • Избјегавајте претрпавање, јер ваздух мора да кружи

Ако станујете у приземљу или влажнијем стану, размислите о малом апсорберу влаге. Спријечи стварање мемле прије него што крене.

Гардероба која мирише свјеже директно утиче на то како се осјећате када се ујутру облачите.

(Крстарица)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

