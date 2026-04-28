За двоструко више цвјетова: Прије него што изнесете мушкатле напоље додајте им ово

28.04.2026 16:59

цвијеће мушкатле балкон тераса савјети
Фото: Pexel/ Mike Bird

Прољећно сунце нас мами да одмах избацимо цвијеће напоље, али искусне домаћице знају да преурањена журба може коштати биљку здравља. Мушкатле су краљице наших балкона, али након дуге зиме у ходницима или подрумима, оне су осјетљиве и "успаване".

Изношење мушкатли на терасу захтјева један кључан корак који многи прескачу, а који прави разлику између суве стабљике и раскошног жбуна.

Припрема је пола здравља вашег цвијећа

Прије него што саксије угледају директну свјетлост, морате прегледати сваки лист и гранчицу. Зимска пауза често остави трагове у виду блиједих, издужених изданака који троше енергију биљке без пријеке потребе.

Уклоните све осушене листове и не бојте се да маказама скратите гране које д‌јелују слабашно. Тиме подстичете биљку да сву снагу усмјери на нове, снажне пупољке који ће ускоро кренути.

Изношење мушкатли на терасу и тајни састојак за коријен

Сви причају о прихрани, али ријетко ко спомиње буђење корјеновог система прије првог правог сунчања. Тајна за дупло пуније цвјетове крије се у раствору јода, који д‌јелује као природни антисептик и стимулатор раста.

Довољна је само једна кап јода на литар обичне, стајаће воде како бисте дезинфиковали земљу и ојачали имунитет биљке. Овај поступак радите бар седам дана пре него што биљку трајно оставите на отвореном простору.

Каљење као кључни процес прилагођавања

Шок због нагле промјене температуре најчешћи је разлог зашто мушкатле "стагнирају" током маја. Ваше цвијеће је мјесецима било у контролисаним условима, без вјетра и са стабилном температуром.

Првих пар дана примјените методу постепеног излагања, гд‌је ћете саксије изнијети на само пар сати током најтоплијег дијела дана. Ово "каљење" спречава ожеготине на листовима које се често јављају код пребрзог излагања директном сунцу.

Пресађивање и правилан избор саксије

Ако примјетите да је корјен почео да излази кроз отворе на дну, време је за нову, већу саксију. Користите искључиво квалитетан супстрат са додатком перлита, јер мушкатле не подносе предуго задржавање влаге око коријена.

Дренажа је кључна – на дно обавезно ставите слој ситног шљунка или поломљених комада старе саксије, пише Супержена

Нова земља ће им дати свјеж налет минерала који су неопходни за формирање оних препознатљивих, крупних цвјетних лопти.

