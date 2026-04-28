Домаћа прихрана за цвијеће: Од ње буја ''као лудо''

Биљке вам вену, листови блиједе, а цвјетови се броје на прсте? Постоји домаћи трик који не кошта ни марку, а ваше цвијеће буја као од шале већ послије двије недјеље.
Ријеч је о прихрани коју баке користе деценијама, а модерни вртлари је поново откривају јер резултат видите голим оком. Тајна лежи у ономе што сваког дана бацате у ђубре. Тако да можете то урадити без хемије, без скупих гранула и без одласка у расадник.
БиХ
Предсједништво БиХ усвојило споразум о Јужној интерконекцији
Љуске од јаја, талог од кафе, вода од куваног поврћа и кора од банане права су ризница минерала. Садрже калцијум, калијум, магнезијум и азот у облицима које коријен упија постепено. Индустријска ђубрива често "спале" осјетљиве собне биљке јер су прејака.
Најбоље од свега? Земља остаје жива. Микроорганизми се хране органском материјом и претварају је у хранљиве састојке које коријен препознаје.
Ево конкретне комбинације која даје резултат на мушкатлама, петунијама, ружама у саксији и собним зеленим биљкама.
Хроника
Јелачи повећана казна за убиство Кисина, оптуженима 31 година затвора
Припремите је у флаши од два литра.
- Кора од једне зреле банане исјецкана на ситно
- Двије кашике осушеног талога од кафе
- Здробљене љуске од три јајета
- Литар и по млаке, одстајале воде
Све састојке убаците у флашу, промућкајте и оставите 48 сати на собној температури. Проциједите течност и разблажите је са још пола литра обичне воде.Заливајте једном недјељно, директно око коријена, никако по листовима. Брзо ћете видјети како биљке експлодирају од цвјетова.
Људи често претјерају и залију биљку сваки дан овом мјешавином. То је највећа грешка. Коријен се угуши, а земља постане кисела и пљеснива.
Занимљивости
Мај 2026. доноси баш озбиљне паре за три знака
Друга честа забуна јесте сипање сировог талога од кафе директно у саксију. Талог мора бити осушен, иначе привлачи мушице и ствара буђ.Трећа замка су љуске од јаја које нисте опрали. Остаци бјеланца се укваре и испуштају непријатан мирис. Увијек их исперите и осушите прије употребе.
Прихрана има смисла од марта до октобра, док је биљка у фази раста. Зими цвијеће спава и не тражи додатну храну. Ако тада заливате овом мјешавином, само гомилате соли у земљи и слабите коријен.
Посебно реагују мушкатле, фуксије, бегоније, сурфиније и собне биљке попут потхоса и монстере.
Орхидеје прескочите, оне траже потпуно другачији режим. Сукулентима ова прихрана не одговара јер воле сиромашну земљу.
Градови и општине
На обали Дрине пронађено 10 угинулих свиња, огласило се Министарство
Једном мјесечно додајте и кашичицу пепела од дрвета у земљу око биљке. Пепео је природни извор калијума и фосфора и тјера штеточине.
Пажљиво, само мало, јер превише пепела подиже пХ земље.
Вода од кувања јаја, охлађена и незасољена, такође је прави минерални напитак за саксијско цвијеће. Садржи калцијум који је исцурио из љуски током кувања. Штета је просипати је у судоперу када може да замијени куповно ђубриво.
Љубав и секс
Брачни пар открио своје необичне навике: ''Муж тражи да спавам сад другим мушкарцима''
Пробајте мјешавину двије недјеље и посматрајте листове. Ако се цвијеће "разбуди" и крене да пушта нове пупољке, знате да сте погодили формулу, преноси Крстарица.ао лудо
