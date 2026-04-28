Домаћа прихрана за цвијеће: Од ње буја ''као лудо''

28.04.2026 12:55

Цвијеће башта
Фото: pexels/AMOL NAKVE

Биљке вам вену, листови блиједе, а цвјетови се броје на прсте? Постоји домаћи трик који не кошта ни марку, а ваше цвијеће буја као од шале већ послије двије недјеље.

Ријеч је о прихрани коју баке користе деценијама, а модерни вртлари је поново откривају јер резултат видите голим оком. Тајна лежи у ономе што сваког дана бацате у ђубре. Тако да можете то урадити без хемије, без скупих гранула и без одласка у расадник.

Љуске од јаја, талог од кафе, вода од куваног поврћа и кора од банане права су ризница минерала. Садрже калцијум, калијум, магнезијум и азот у облицима које коријен упија постепено. Индустријска ђубрива често "спале" осјетљиве собне биљке јер су прејака.

Најбоље од свега? Земља остаје жива. Микроорганизми се хране органском материјом и претварају је у хранљиве састојке које коријен препознаје.

Рецепт за домаћу прихрану у једној флаши

Ево конкретне комбинације која даје резултат на мушкатлама, петунијама, ружама у саксији и собним зеленим биљкама.

Припремите је у флаши од два литра.

- Кора од једне зреле банане исјецкана на ситно

- Двије кашике осушеног талога од кафе

- Здробљене љуске од три јајета

- Литар и по млаке, одстајале воде

Све састојке убаците у флашу, промућкајте и оставите 48 сати на собној температури. Проциједите течност и разблажите је са још пола литра обичне воде.Заливајте једном недјељно, директно око коријена, никако по листовима. Брзо ћете видјети како биљке експлодирају од цвјетова.

Најчешће грешке које уништавају биљке

Људи често претјерају и залију биљку сваки дан овом мјешавином. То је највећа грешка. Коријен се угуши, а земља постане кисела и пљеснива.

Друга честа забуна јесте сипање сировог талога од кафе директно у саксију. Талог мора бити осушен, иначе привлачи мушице и ствара буђ.Трећа замка су љуске од јаја које нисте опрали. Остаци бјеланца се укваре и испуштају непријатан мирис. Увијек их исперите и осушите прије употребе.

Када и којим биљкама одговара ова прихрана

Прихрана има смисла од марта до октобра, док је биљка у фази раста. Зими цвијеће спава и не тражи додатну храну. Ако тада заливате овом мјешавином, само гомилате соли у земљи и слабите коријен.

Посебно реагују мушкатле, фуксије, бегоније, сурфиније и собне биљке попут потхоса и монстере.

Орхидеје прескочите, оне траже потпуно другачији режим. Сукулентима ова прихрана не одговара јер воле сиромашну земљу.

Додатни трикови за још боље резултате

Једном мјесечно додајте и кашичицу пепела од дрвета у земљу око биљке. Пепео је природни извор калијума и фосфора и тјера штеточине.

Пажљиво, само мало, јер превише пепела подиже пХ земље.

Вода од кувања јаја, охлађена и незасољена, такође је прави минерални напитак за саксијско цвијеће. Садржи калцијум који је исцурио из љуски током кувања. Штета је просипати је у судоперу када може да замијени куповно ђубриво.

Пробајте мјешавину двије недјеље и посматрајте листове. Ако се цвијеће "разбуди" и крене да пушта нове пупољке, знате да сте погодили формулу, преноси Крстарица.ао лудо

