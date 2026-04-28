На обали Дрине пронађено 10 угинулих свиња, огласило се Министарство

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, најоштрије осуђује крајње неодговорно и потпуно неприхватљиво одбацивање лешева свиња у Граду Бијељина, уз корито ријеке Дрине, мјесна заједница Јоховац.
Истичу да овакав чин није само грубо кршење прописа, већ директно угрожавање здравља животиња, јавног здравља, животне средине и домаће сточарске производње.
"Посебно наглашавамо да овакви поступци представљају озбиљан биосигурносни ризик и потенцијални извор ширења заразних болести, а нарочито афричке куге свиња, болести која је у претходном периоду нанијела огромне економске штете свињарској производњи, довела до губитка великог броја грла и оставила тешке посљедице по произвођаче и читав сектор. Након свих напора које институције и произвођачи улажу у сузбијање ове болести, оваква неодговорност је апсолутно недопустива", наводи се у саопштењу.
Додају да одбацивање лешева у природу, посебно уз водоток, може имати несагледиве посљедице по епизоотиолошку ситуацију и директно угрозити мјере које се граде ради заштите домаће производње. То није само неодговорност појединца — то је чин који може угрозити читав сектор.
Надлежни ветеринарски инспектори и епизоотиолози ЈУ Ветеринарског института "Др Васо Бутозан" налазе се на терену, извршена су узорковања и предузимају све потребне мјере ради утврђивања узрока угинућа и процјене свих епидемиолошких ризика.
"Очекујемo хитно утврђивање одговорности и најоштрије санкционисање починилаца. Овакво понашање неће бити толерисано. У тренутку када се сектор још опоравља од посљедица афричке куге свиња, било какво угрожавање здравља животиња мора бити предмет најоштрије осуде и одлучне реакције институција", наводе из Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.
