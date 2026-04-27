Хаос у БиХ током сједнице: Одборник се потукао са чуваром

27.04.2026 15:24

Туча одборника и чувара на сједници док их присутни раздвајају
Почетак сједнице Општинског вијећа у Грудама обиљежио је хаос и метеж, након инцидента који се догодио непосредно прије почетка засједања.

Како се може вид‌јети на снимци преноса уживо, одборнике је изненадила гласна препирка која се убрзо претворила у физичко нагуравање на улазу у дворану. У центру догађаја био је Томислав Бандић из ХРС-а, који обавља дужност одборника у жупанијској скупштини, пише Херцеговина.инфо.

Прије сједнице је дошло до комешања између Бандића и чувара, при чему је политичар извукао дебљи крај и остао без мајице током инцидента.

На снимку се може чути како Бандић тврди предсједнику Општинског вијећа Мартину Конџи да се уредно пријавио за присуство на сједници, али да му је упркос томе забрањен улазак.

Након смиривања ситуације, дио одборника изразио је подршку Бандићу, док је предсједник Конџа одлучио наставити са сједницом. Такав развој догађаја довео је до бојкота дијела вијећника, који су напустили дворану.

