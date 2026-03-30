Погледајте како тече градња брзог пута који повезује БиХ и Хрватску

Изградња брзог пута који ће повезати Мостар с границом Републике Хрватске напредује према плану, а већ неколико мјесеци након потписивања уговора видљиви су конкретни радови на дионицама између Широког Бријега и Груда.
Уговори за реализацију овог инфраструктурног пројекта потписани су у октобру прошле године, а тренутно су активна градилишта на три локације, укључујући Полугрно, депонију Лединац и Подлединац.
Планирана траса дуга је више од 40 километара и протеже се од кружног тока у Пологу код Мостара до граничног пријелаза Горица код Груда.
Према доступним информацијама, радови на прве двије дионице одвијају се предвиђеном динамиком, доноси "РТВ ХБ".
"Активни су радови на двије дионице: Полугрно – Подлединац у дужини од 5,48 километара те Подлединац – Груде Исток у дуљини од 6,36 километара. Тренутно смо у фази припремних радова и рашчишћавања терена. Слиједи измјештање инсталација и рјешавање колизија, након чега иде фаза ископа и припреме трасе. На овим дионицама нема значајнијих објеката, а издвајају се три петље: Груде Исток, Подлединац и Полугрно“, изјавио је руководилац пројекта Матеј Зовко.
Цијела траса подијељена је на седам секција, а средства за прве двије у потпуности су осигурана из буџета ФБиХ.
Извођач радова на овим дионицама је конзорцијум Херинг Широки Бријег и КТМ Брина Посушје, док надзор проводе ППГ Сарајево и Хабита Мостар.
Према уговору, првих 12 километара брзог пута требало би бити завршено у року од 30 мјесеци од почетка радова.
По завршетку, ова саобраћајница требала би значајно унаприједити саобраћајну повезаност и отворити нове развојне могућности за Херцеговину, посебно у контексту привреде и прекограничне сарадње.
