Опасна "тиха болест" прво се испољи у устима: Обратите пажњу на прве знакове

Аутор:АТВ
Коментари:0
Остеопороза, болест коју обележава смањење густине костију и повећан ризик од прелома, позната је као "тихи убица", јер често не даје никакве симптоме док не дође до лома кости.
Међутим, најновија истраживања указују да стоматолози могу бити међу првима који ће примјетити ране знакове овог опасног стања.
Иако је остеопороза системска болест, утиче на све кости у тијелу, укључујући и вилицу. Према изворима, укључујући материјале са здравствених портала као што је "Блуе Крос Блуе Шилд ФЕП Дентал", губитак коштане масе у вилици може бити сигнал губитка коштане масе и у другим дијеловима тијела.
Ево који симптоми у устима могу указивати на проблем, посебно код жена старијих од 50 година, које су најугроженија група:
Жене са остеопорозом имају три пута већу вјероватноћу да ће изгубити зубе од оних без те болести. Смањена густина костију вилице слаби подршку зубима, што доводи до њиховог климања и испадања.
Повлачење десни
Иако је повлачење десни често повезано са пародонтопатијом, може бити и посљедица смањене густине кости у вилици која држи зубе.
Код жена које носе зубне протезе, губитак коштане масе у вилици може довести до тога да протезе не приањају добро или да је потребно чешће их мијењати.
Промјене видљиве на снимку
Најважније откриће је улога зубног рендгена. Стоматолози могу, упоређивањем снимака вилице током година, примјетити смањење густине кости.
У неким истраживањима, укључујући радове објављене у стручним медицинским часописима, сугерише се да промене у густини мандибуларне (доњовиличне) кортикалне кости могу служити као алат за скрининг и упућивање пацијената на даље прегледе густине костију (ДXА скенирање).
Остеопороза највише погађа жене, нарочито након менопаузе, због драстичног пада нивоа естрогена, хормона кључног за одржавање густине костију, пише Верyвел Хеалт.
Рана дијагноза је од виталног значаја јер омогућава правовремени почетак лијечења, које може успорити напредовање болести и драстично смањити ризик од опасних прелома, посебно кука и кичме.
Ако сте жена старија од 50 година или имате факторе ризика (генетика, пушење, недостатак калцијума/витамина Д), не занемарујте денталне проблеме:
Обавезно обавијестите свог стоматолога о вашој породичној историји и факторима ризика за остеопорозу.
Повећајте унос калцијума (1000-1200 мг дневно) и витамина Д (600-800 ИУ дневно), уз консултацију са љекаром.
Будите активни
Радите вјежбе са оптерећењем (ходање, трчање, дизање тегова) које јачају кости, преноси Информер.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Здравље
21 ч0
Здравље
1 д0
Здравље
1 д0
Здравље
1 д0
Најновије
Најчитаније
11
04
11
04
11
04
11
03
10
56
Тренутно на програму