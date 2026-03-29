Ваш мозак пропада ако не једете ову храну

Иако се данас протеини додају готово у све, већина људи их и даље првенствено доживљава као нутријент за изградњу мишића.
Међутим, протеини играју кључну улогу и у здрављу мозга, јер покрећу бројне процесе који одржавају ум оштрим. Када унос протеина постане пренизак, последице се могу осјетити на више начина.
Мозак се ослања на протеине из исхране за изградњу и одржавање структура и система који га одржавају функционалним.
"Протеини из исхране имају кључну улогу у здрављу мозга јер обезбеђују аминокиселине, градивне елементе које мозак користи за производњу бројних важних хемикалија", каже Џуди Кодиркер, регистрована дијететичарка.
"Неколико неуротрансмитера, односно ћелијских гласника, укључујући допамин, серотонин и норадреналин, настаје из тих аминокиселина. Ако је унос протеина константно низак, тијело можда неће моћи да подржи оптималну производњу неуротрансмитера, што утиче на менталну енергију и емоционално благостање".
Вријеме уноса такође је важно. То што сте унијели довољно протеина прије три дана не значи да сте мирни.
"Пошто тијело не може да складишти аминокиселине за каснију употребу, ослања се на доследан дневни унос висококвалитетних протеина за одржавање и поправку тих кључних компоненти“, каже Оливија Хамилтон, регистрована дијететичарка.
Регион
Тужила послодавца јер је неко угасио свјетло у ходнику, добила 14.000 евра
"Када је количина или квалитет протеина неодговарајућа, тијелу недостају потребни материјали за подршку критичним функцијама, што доводи до губитка мишићне масе, ослабљеног имунитета и поремећене ћелијске обнове.“
Осим производње неуротрансмитера, дугорочни ефекти ниског уноса протеина могу се временом погоршати, отежавајући одржавање менталне оштрине и фокуса. Поремећена ћелијска обнова такође може утицати на то колико се добро мождане ћелије одржавају и опорављају, што потенцијално може довести до потешкоћа са концентрацијом и споријег размишљања.
"Када немате довољно протеина, ваше тијело и мозак не могу да обављају виталне функције", каже Хамилтон. Тај недостатак може утицати на ваше расположење и функционисање, како краткорочно тако и дугорочно.
Чак и неколико дана неадекватног уноса протеина може утицати на ваше расположење.
"Ако неко краткорочно редовно уноси премало протеина, може доживјети промјене расположења и мотивације, као и појачану глад и жељу за храном, будући да протеини помажу у регулацији хормона апетита", објашњава Кодиркер. То се може испољити као појачана раздражљивост, умор и анксиозне мисли.
Осим на расположење, можда ћете примијетити и да вам фокус почиње слабити.
Хроника
Пожар у Бањалуци, ватрогасци спасили станара из куће
"Краткорочно, мањак протеина може довести до тренутних промјена у когнитивним способностима“, каже Хамилтон.
"Мождана магла такође ће бити много чешћа. Имаћете потешкоћа са концентрацијом, а брзина функционисања мозга биће знатно нижа.“
Ваша породица и пријатељи такође би могли примијетити да нешто није у реду.
"Нижи унос триптофана негативно је повезан са социјалном когницијом и стабилношћу расположења", каже Хамилтон. Можда ћете се лакше изнервирати, губити нит током разговора, погрешно тумачити нечији тон или се чак повући из друштвених активности.
Хронична неисхрањеност протеинима, која траје од неколико мјесеци до неколико година, представља озбиљније ризике за здравље мозга.
"Дугорочно, низак унос протеина може имати шире последице на цјелокупно здравље", каже Кодиркер.
"Када протеини нису доступни из исхране, тело може почети да разграђује мишићно ткиво како би добило аминокиселине потребне за кључне функције, укључујући и оне у мозгу."
Ова разградња мишића може значајно утицати на когнитивно функционисање, а старије особе са константно ниским уносом протеина могу бити под посебно високим ризиком од когнитивног пада.
"Дугорочно, ваш мозак је у опасности од неповратног оштећења", каже Хамилтон.
Фудбал
Драма на тренингу: Легендарни тренер хитно пребачен у болницу
"Много је вјероватније да ћете бити изложени ризику од деменције, а честа је и тешка депресија".
У неким случајевима, те ефекте је тешко преокренути јер се сам мозак временом мијења.
"Без адекватних аминокиселина, мозак може претрпјети неуродегенерацију, озбиљније менталне поремећаје и структурне промјене", каже Хамилтон.
Ипак, ако се проблем уочи довољно рано, можда ћете моћи да успорите или дјелимично поништите неке од тих ефеката адекватним уносом протеина и уопштено побољшаном исхраном. Срећом, у многим случајевима мозак може да се опорави и обнови када добије оно што му је потребно за добро функционисање.
Потребе за протеинима могу се знатно разликовати у зависности од личних здравствених циљева, а стручњаци се слажу да не постоји јединствена формула за све. Ипак, опште смјернице могу вам помоћи да пронађете разуман распон.
"То зависи од узраста, пола и нивоа активности особе“, објашњава Хамилтон. „Препоруке кажу да здравим одраслим особама треба од 1,2 до 1,6 грама по килограму тјелесне тежине дневно."
"Појединци који редовно вјежбају или дижу тегове могу захтијевати већи унос протеина", каже Кодиркер. Она предлаже расподелу протеина током дана, умјесто фокусирања само на дневни збир. "Практичан приступ је укључити протеине у сваки оброк и међуоброк, циљајући да протеини чине четвртину тањира при сваком оброку. Тиме се подржава адекватан унос, стабилан ниво енергије и регулација апетита", објашњава.
Врста протеина коју одаберете такође је важна. "Осим количине, кључан је и квалитет", каже Хамилтон. "Комбинација извора протеина попут меса, махунарки, рибе, јаја и млијечних производа може помоћи да се обезбиједи разноврстан профил аминокиселина спремних за употребу у тијелу."
Ипак, више протеина није увијек боље.
"Упркос тренутној опседнутости протеинима, већина људи уноси адекватну количину", каже Кодиркер, преноси Дан.
"Важно је имати на уму да је сигурна горња граница за здраву особу око 2 грама протеина по килограму тјелесне тежине дневно.“
