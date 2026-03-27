Ово обољење је најчешћи узрок срчаног и можданог удара

Аутор:АТВ
27.03.2026
20:15
Атеросклероза је једно од најчешћих обољења крвних судова, а према досадашњим сазнањима, чешће је код особа које имају повишен крвни притисак, дијабетес и висок ниво холестерола, као и код пушача.
Ријеч је о процесу који се развија постепено, често годинама, без изражених симптома у раним фазама. Управо због тога се атеросклероза назива и "тихим непријатељем" здравља, пише стетоскоп.инфо.
Процес настанка атеросклерозе одвија се кроз неколико фаза.
Све почиње оштећењем ендотела, односно унутрашњег зида артерије. То покреће упални процес и доводи до накупљања бијелих крвних зрнаца (леукоцита) на том мјесту.
На мјесту оштећења потом се стварају масне пруге, што представља први видљиви знак атеросклерозе. Леукоцити покушавају да уклоне нагомилани холестерол, али током тог процеса пропадају и додатно се таложе, чиме се оштећење још више погоршава.
С временом се ствара плак, који настаје накупљањем одумрлих ћелија и масноћа. Овај плак прекрива "капица" састављена од ћелија мишићног слоја артерије, која га држи на мјесту. Како плак расте, артерија се сужава, што смањује проток крви ка органима и ткивима.
У најопаснијој фази плак пуца или еродира. Тада се нарушава стабилност крвног суда и формира се крвни угрушак.
Уколико се угрушак покрене и заглави у ужем делу крвног суда, може потпуно блокирати проток крви. Посљедица је мањак кисеоника и хранљивих материја, што доводи до оштећења или одумирања ткива.
