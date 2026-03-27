Ево како вам 11 минута сна дневно може спасити живот

Аутор:АТВ
27.03.2026
15:02
Коментари:0
Научници су утврдили да само 11 минута више сна сваке ноћи, уз бољу исхрану и мало више кретања, може помоћи у превенцији затајења срца, као и срчаног и можданог удара.
Ово мало продужење ноћног одмора, у комбинацији са додатних 4,5 минута умјереног до интензивног физичког вјежбања и четвртином шоље поврћа више дневно, повезано је са значајним смањењем ризика од кардиоваскуларних проблема, показало је истраживање објављено у часопису European Journal of Preventive Cardiology.
У истраживању су анализирани подаци више од 53.000 људи, прикупљани током осам година. Учесници су носили уређаје за праћење активности, а резултати су показали да су они који су постепено уводили промјене у исхрану, физичку активност и сан имали 10 одсто мањи ризик од затајења срца, срчаног и можданог удара.
„Показали смо да комбинација малих промјена у више области живота може имати изненађујуће велики и позитиван утицај на здравље срца и крвних судова. Ово је веома охрабрујућа вијест јер је већини људи вјероватно лакше и дугорочно одрживије увести неколико мањих промјена истовремено него покушати направити велику промјену у само једној навици“, изјавио је др Николас Комел, главни аутор истраживања и научник са Универзитета у Сиднеју.
Др Комел додаје да заједнички ефекат тих позитивних промјена у понашању има највећи утицај на здравље, чак и када су саме промјене мале.
„Чак и скромне промјене у свакодневној рутини могу помоћи кардиоваскуларном систему и отворити простор за додатне дугорочне напретке. Подстакао бих људе да не потцјењују важност једне или двије мале промјене у свакодневици, колико год се чиниле неважнима“, рекао је.
Иако су резултати охрабрујући, аутори студије упозоравају да она „не може дефинитивно потврдити узрочно-посљедичну везу између животних навика и кардиоваскуларног ризика“, те да су за потврду тих налаза потребна додатна истраживања, преноси Б92.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
17
16
17
08
17
03
16
54
16
45
Тренутно на програму