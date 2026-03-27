Logo
Large banner

Ево како вам 11 минута сна дневно може спасити живот

Аутор:

АТВ

27.03.2026

15:02

Коментари:

0
Ево како вам 11 минута сна дневно може спасити живот
Фото: pexels/Vlada Karpovich

Научници су утврдили да само 11 минута више сна сваке ноћи, уз бољу исхрану и мало више кретања, може помоћи у превенцији затајења срца, као и срчаног и можданог удара.

Ово мало продужење ноћног одмора, у комбинацији са додатних 4,5 минута умјереног до интензивног физичког вјежбања и четвртином шоље поврћа више дневно, повезано је са значајним смањењем ризика од кардиоваскуларних проблема, показало је истраживање објављено у часопису European Journal of Preventive Cardiology.

Мале промјене, велики учинак

У истраживању су анализирани подаци више од 53.000 људи, прикупљани током осам година. Учесници су носили уређаје за праћење активности, а резултати су показали да су они који су постепено уводили промјене у исхрану, физичку активност и сан имали 10 одсто мањи ризик од затајења срца, срчаног и можданог удара.

Кључ је у комбинацији навика

„Показали смо да комбинација малих промјена у више области живота може имати изненађујуће велики и позитиван утицај на здравље срца и крвних судова. Ово је веома охрабрујућа вијест јер је већини људи вјероватно лакше и дугорочно одрживије увести неколико мањих промјена истовремено него покушати направити велику промјену у само једној навици“, изјавио је др Николас Комел, главни аутор истраживања и научник са Универзитета у Сиднеју.

Пет навика које могу узроковати проблеме са срцем

Др Комел додаје да заједнички ефекат тих позитивних промјена у понашању има највећи утицај на здравље, чак и када су саме промјене мале.

„Чак и скромне промјене у свакодневној рутини могу помоћи кардиоваскуларном систему и отворити простор за додатне дугорочне напретке. Подстакао бих људе да не потцјењују важност једне или двије мале промјене у свакодневици, колико год се чиниле неважнима“, рекао је.

Потребна су додатна истраживања

Иако су резултати охрабрујући, аутори студије упозоравају да она „не може дефинитивно потврдити узрочно-посљедичну везу између животних навика и кардиоваскуларног ризика“, те да су за потврду тих налаза потребна додатна истраживања, преноси Б92.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Спавање

ishrana

срчани удар

moždani udar

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

16

Декан Филозофског факултета на саслушању поводом смрти студенткиње

17

08

Радници "Нове Љубије" настављају штрајк

17

03

Послао Секи Алексић слику полног органа од 22 цм, она му брутално одговорила: ''Имам много већи у кући''

16

54

Ко у Српској има право на поврат новца за гориво

16

45

Влада Српске се одрекла акциза: Ево колико ће грађани добити поврата

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner