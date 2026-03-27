Марија Сакари стиже у Бањалуку на "Били Џин Кинг куп"

Аутор:Никола Лучић
27.03.2026
14:38
Некада трећа тенисерка свијета Марија Сакари је најзвучније име на предстојећем Били Џин Кинг купу који ће од шестог до 11. априла бити одржан у Бањалуци. Укупно 10 репрезентација подијељених у двије групе бориће се за улазак у прву евроафричку групу, док четири тима испадају у нижи ранг. Турнир ће бити одржан на теренима Националног тениског центра.
"Ово је један од најзначајнијих спортских догађаја у БиХ у овој години. Долази нам 10 квалитетних репрезентација и вјерујем да ћемо бити добри домаћини. Најпознатија тенисерка која нам долази је Марија Сакари из Грчке која је некад била трећа на свијету. Имамо одличну инфраструктуру у Националном центру и сигуран сам да ће сви гости отићи задовољни. Ово је логичан искорак и наставак традиције да организује квалитетна такмичења. Ово је велика шанса за промоцију женског тениса, да наше младе такмичарке гледају квалитетне мечеве и оне пожеле да остваре што боље резултате. Биће у прилици да буде нашу репрезентацију и дјевојке која су из наше околине. Мечеви ће да буду преношени на Арени спорт и на стриму тако да ће слика из Бањалуке да обиђе свијет. Хвала свима који су нам пружили подршку а посебно предсједнику Републике Српске", рекао је предсједник Тениског савеза Републике Српске Ненад Јандрић.
Наука и технологија
Робот за само неколико дана научио да игра тенис
Након „Српска опена“ још један велики тениски спектакл стиже у Републику Српску. Поред Грчке, међу главним фаворитима су Бугарска и Аустрија, а добром наступу нада се и селекција БиХ.
"Наша репрезентација ће покушати да оствари пласман у вишу групу гдје иду двије најбоље селекције а ако не успије онда се надамо да ће сачувати статус у овој групи. Припреме трају већ неколико мјесеци показали смо да можемо да организује и најважније догађаје и да испунимо све захтјеве Међународне тениске федерације.. Није лако добити организацију али смо показали озбиљност и квалитет", изјавио је директор Тениског савеза БиХ Сенад Хаџимешић.
Организатори се надају да ће се и временске прилике до почетка турнира стабилизовати и да ће у другој седмици априла публика имати прилику да ужива у врхунским мечевима.
