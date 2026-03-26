Ана Ивановић се враћа на терен

26.03.2026
17:33
Некадашња најбоља тенисерка свијета и трострука Гренд слем шампионка, Немица Анђелик Кербер, одиграће свој званични опроштајни меч 20. јуна у Бад Хомбургу, а противница ће јој бити дугогодишња пријатељица и такође бивша „број један“, српкиња Ана Ивановић, преноси "БИЛД".
Спектакл је заказан за 15.30 часова на теренима гдје истог дана почиње WTA турнир на трави, чија је Кербер спортска директорка. Иако се Кербер званично повукла након Олимпијских игара у Паризу 2024. године, одлучила је да посљедњи пут узме рекет у руке пред домаћом публиком у амбијенту који за њу има посебан значај.
Кербер, која је у каријери освојила 14 титула и остварила 683 побједе, истиче да није било дилеме кога ће позвати за посљедњи меч.
- Веома се радујем сусрету са Аном, јер на неки начин овај меч затвара круг. Познајемо се веома дуго; она је једна од мојих најбољих пријатељица и провеле смо много времена заједно на терену и ван њега - изјавила је Кербер.
Упркос ревијалном карактеру и великом пријатељству, она наглашава да попуста неће бити.
- Нас двије једна другој нећемо попустити ни милиметар на терену, чак ни у нашем посљедњем мечу - поручила је бивша шампионка Вимблдона, Аустралијан опена и Ју-Ес опена.
Ана Ивановић, шампионка Ролан Гароса из 2008. године, која се из професионалног тениса повукла крајем 2016. године, посљедњих недјеља интензивно тренира за овај сусрет.
- Пресрећна сам што могу да прославим Ангиену величанствену каријеру. Подијелиле смо толико заједничких тренутака на туру и много ми значи што сам овдје, не само као играчица, већ и као пријатељица - изјавила је Ивановић.
Статистика каже да је у међусобним сусретима током активних каријера Ивановић била успешнија, побиједивши у пет од седам одиграних мечева, преноси Телеграф.рс.
