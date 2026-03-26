Ана Ивановић се враћа на терен

Некадашња најбоља тенисерка свијета и трострука Гренд слем шампионка, Немица Анђелик Кербер, одиграће свој званични опроштајни меч 20. јуна у Бад Хомбургу, а противница ће јој бити дугогодишња пријатељица и такође бивша „број један“, српкиња Ана Ивановић, преноси "БИЛД".

Спектакл је заказан за 15.30 часова на теренима гдје истог дана почиње WTA турнир на трави, чија је Кербер спортска директорка. Иако се Кербер званично повукла након Олимпијских игара у Паризу 2024. године, одлучила је да посљедњи пут узме рекет у руке пред домаћом публиком у амбијенту који за њу има посебан значај.

Виктор Орбан-06032026

Свијет

Орбан открио двије кардиналне грешке Брисела

Кербер, која је у каријери освојила 14 титула и остварила 683 побједе, истиче да није било дилеме кога ће позвати за посљедњи меч.

- Веома се радујем сусрету са Аном, јер на неки начин овај меч затвара круг. Познајемо се веома дуго; она је једна од мојих најбољих пријатељица и провеле смо много времена заједно на терену и ван њега - изјавила је Кербер.

Упркос ревијалном карактеру и великом пријатељству, она наглашава да попуста неће бити.

- Нас двије једна другој нећемо попустити ни милиметар на терену, чак ни у нашем посљедњем мечу - поручила је бивша шампионка Вимблдона, Аустралијан опена и Ју-Ес опена.

Ана Ивановић, шампионка Ролан Гароса из 2008. године, која се из професионалног тениса повукла крајем 2016. године, посљедњих недјеља интензивно тренира за овај сусрет.

Зорица Беунцлик-24102025

Сцена

Лепа Лукић открила жељу Зорице Брунцлик: ''Звала ме је и рекла..''

- Пресрећна сам што могу да прославим Ангиену величанствену каријеру. Подијелиле смо толико заједничких тренутака на туру и много ми значи што сам овдје, не само као играчица, већ и као пријатељица - изјавила је Ивановић.

Статистика каже да је у међусобним сусретима током активних каријера Ивановић била успешнија, побиједивши у пет од седам одиграних мечева, преноси Телеграф.рс.

Прочитајте више

Превозници пристали на преговоре.

Република Српска

Влада Српске учиниће све да ријеши проблем превозника

2 ч

0
Доналд Трамп

Свијет

Трамп: САД добијају рат против Ирана, они моле да се постигне договор, не ја

2 ч

0
Крвопролиће у Покемон шопу, људи бјеже у паници (ВИДЕО)

Свијет

Крвопролиће у Покемон шопу, људи бјеже у паници (ВИДЕО)

3 ч

0
Vocap telefon

Србија

МУП хитно реаговао: Ухапшена четворка која је варала људе преко Воцапа

3 ч

0

Више из рубрике

Добре вијести за Новака Ђоковића

Тенис

Добре вијести за Новака Ђоковића

4 ч

0
Ђоковић открио шта би волио да поново проживи, није све око тениса

Тенис

Ђоковић открио шта би волио да поново проживи, није све око тениса

11 ч

0
Јаник Синер и Новак Ђоковић, Аустралијан опен 2026. полуфинале

Тенис

Синер оборио Ђоковићев рекорд!

2 д

0
Вимблдон наставио да се "модернизује"

Тенис

Вимблдон наставио да се "модернизује"

4 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

53

Тешка несрећа у Сарајеву, има повријеђених

19

52

Погођен Абу Даби, има мртвих

19

46

Како је Сидни Свини постала "машина за новац"

19

38

Први контакт Думе и Конгреса послије 12 година

19

35

АТВ у Дринићу: Тешка ситуација у Шумском газдинству

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner