Трамп: САД добијају рат против Ирана, они моле да се постигне договор, не ја

26.03.2026
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је данас да Сједињене Америчке Државе добијају рат против Ирана, и да Иран моли да се постигне договор о завршетку рата.
- У протекле три недјеље, ударали смо по војним способностима Ирана на нивоу који је мало људи икада раније видјело. Они моле да склопе договор. Не ја - рекао је Трамп на састанку кабинета, преноси Скај њуз.
Крвопролиће у Покемон шопу, људи бјеже у паници (ВИДЕО)
Трамп је додао је да су Иранци "лоши борци, али су одлични преговарачи".
Додао је да је Иран "имао план да преузме Блиски исток", и признао да је као оправдање за покретање напада на ту земљу, искористио пријетњу да Техеран има нуклеарно оружје.
