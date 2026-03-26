Трамп: САД добијају рат против Ирана, они моле да се постигне договор, не ја

АТВ

26.03.2026

17:05

Доналд Трамп
Фото: Таnjug/AP Photo/Mark Schiefelbein

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је данас да Сједињене Америчке Државе добијају рат против Ирана, и да Иран моли да се постигне договор о завршетку рата.

- У протекле три недјеље, ударали смо по војним способностима Ирана на нивоу који је мало људи икада раније видјело. Они моле да склопе договор. Не ја - рекао је Трамп на састанку кабинета, преноси Скај њуз.

илу-ротација-19092025

Трамп је додао је да су Иранци "лоши борци, али су одлични преговарачи".

Додао је да је Иран "имао план да преузме Блиски исток", и признао да је као оправдање за покретање напада на ту земљу, искористио пријетњу да Техеран има нуклеарно оружје.

