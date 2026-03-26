Logo
Large banner

Шеф војске запријетио: Ако Израел буде пред поразом, улазимо у рат са Ираном

Аутор:

АТВ

26.03.2026

14:29

Коментари: 0

0
Шеф војске Уганде сугерисао је да би његова земља могла ући у рат с Ираном ако би Израел био суочен с поразом.

"Желимо да рат на Блиском истоку одмах престане. Свијет је уморан од тога. Али свака прича о уништењу или поразу Израела увешће нас у рат, на страни Израела!", написао је на мрежи Икс генерал Мухузи Кајнеругаба.

Прошлог мјесеца Кајнеругаба је такође најавио да ће Уганда подићи споменик Јони Нетанјахуу, брату израелског премијера, који је погинуо током операције спасавања талаца у Ентебеу 1976. године.

Рат између Израела и Ирана започео је заједничким америчко-израелским нападом на Иран у којем је убијен и врховни вођа ајатолах Али Хаменеи.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Uganda

Израел

Иран

Али Хамнеи

Коментари (0)
Large banner

