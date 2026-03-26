Шеф војске запријетио: Ако Израел буде пред поразом, улазимо у рат са Ираном

26.03.2026
14:29
Шеф војске Уганде сугерисао је да би његова земља могла ући у рат с Ираном ако би Израел био суочен с поразом.
"Желимо да рат на Блиском истоку одмах престане. Свијет је уморан од тога. Али свака прича о уништењу или поразу Израела увешће нас у рат, на страни Израела!", написао је на мрежи Икс генерал Мухузи Кајнеругаба.
We want the war in the Middle East to end now. The world is tired of it. But any talk of destroying or defeating Israel will bring us into the war. On the side of Israel!— Muhoozi Kainerugaba (@mkainerugaba) March 25, 2026
Прошлог мјесеца Кајнеругаба је такође најавио да ће Уганда подићи споменик Јони Нетанјахуу, брату израелског премијера, који је погинуо током операције спасавања талаца у Ентебеу 1976. године.
Рат између Израела и Ирана започео је заједничким америчко-израелским нападом на Иран у којем је убијен и врховни вођа ајатолах Али Хаменеи.
