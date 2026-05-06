Logo
Large banner

Иван побједио смрт на отвореном мору: 18 сати пакла на пучини и мистерија "свијетлеће лопте"

Аутор:

АТВ
06.05.2026 12:44

Коментари:

0
Иван побједио смрт на отвореном мору: 18 сати пакла на пучини и мистерија "свијетлеће лопте"
Фото: Pixabay

Иван Гјоргиевски, младић из Сјеверне Македоније, провео је скоро 20 сати борећи се са таласима и струјама на отвореном мору након што је покушао да спаси свог пријатеља.

Док су свјетски медији брујали о "лопти која му је спасила живот", Иван открива сурову истину о преживљавању, губитку и снази воље.

Кобни рођендански викенд на Халкидикију

Све је почело 9. јула 2022. године на полуострву Касандра. Група од 11 пријатеља окупила се на плажи Посиди како би прославила Иванов рођендан. Иако је дан почео уз роштиљ и смех, ситуација се драматично промијенила када су тројицу пријатеља - Ивана, Васила и Мартина - повукле јаке морске струје, познате као „rip currents“ или „машине за дављење“.

Васил је убрзо спасен, али су Иван и Мартин остали препуштени милости подивљалог мора.

18 сати борбе са хладноћом и халуцинацијама

Иван описује тренутак када је изгубио Мартина из вида као најстрашнији у животу.

- Чуо сам звук, окренуо се, а њега више није било. Срце ми је убрзано куцало, губио сам контролу над тијелом. Знао сам да морам да искључим емоције ако желим да останем на површини - присећа се Иван.

Док је ноћ падала, услови су постајали неподношљиви.

- Температура воде пала је за неколико степени, због чега је Иван морао непрестано да плива како би избјегао хипотермију. Већи дио ноћи провео сам лицем окренут ка таласима, ронећи испод оних који су се ломили. У очају сам покушао да пијем сопствени урин, али су ме таласи у томе спречавали. - испричао је Иван.

Током ноћи, Иван је доживио и необично искуство – видео је светлеће сфере око свог тијела. Иако је атеиста, каже да му је тај осјећај „малих анђела“ дао неопходну наду да издржи до јутра.

Мит о фудбалској лопти

Ујутру је до њега допловила полуиздувана фудбалска лопта. Иако су медији касније писали да га је она спасила, Иван истиче да је била превише испумпана да би га држала на површини.

- Када сам је зграбио, рука ми је утонула у њу. Сва нада је у том тренутку нестала - каже он.

Ипак, лопта му је послужила као психолошки ослонац док је посматрао спасилачке хеликоптере и бродове који су га у почетку промашивали.

Спасавање и болан повратак

Након 18 сати, посада теретног брода „Нордероог“ примјетила је Ивана 14 наутичких миља даље од мјеста гдје је нестао. Исцрпљен, али жив, Иван је извучен на сигурно.

Међутим, срећа због сопственог спасења остала је у сенци трагедије. Потрага за његовим пријатељем Мартином трајала је данима, уз учешће волонтера, дронова и спасилаца, али безуспешно. Мартиново тијело никада није пронађено.

Живот послије чуда

Данас, Иван живи са сјећањем на пријатеља којег није успио да спаси.

- Не треба ми ова плажа да ме подсјећа на њега. Мислим на Мартина стално - каже Иван.

(информер)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

таласи

Иван Гјоргиевски

мистерија свијетлеће лопте

Сјеверна Македонија

океан

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Крузер Атлантик

Свијет

Драма на Атлантику: Смртоносна зараза се шири крузером, троје мртвих

2 д

0
Африка се "распада" брже него што се мислило, а нови океан је све ближе

Наука и технологија

Африка се "распада" брже него што се мислило, а нови океан је све ближе

2 д

0
Кит океан спасен риба сисар

Свијет

Грбави кит Тими пуштен у Сјеверно море након што је недјељама био насукан код Њемачке

3 д

0
Снажан земљотрес у Тихом океану

Свијет

Снажан земљотрес у Тихом океану

2 седм

0

Више из рубрике

Путовање из снова на крузеру MV Hondius, од Аргентине до Африке, претворило се у озбиљну здравствену кризу након избијања хантавируса, опасне болести коју преносе глодари.

Свијет

Путник са "крузера смрти" се заражен вратио у Швајцарску: Лијечи се у Цириху

2 ч

0
"Батина је изашла из раја": У школу се уводи нова васпитна мјера

Свијет

"Батина је изашла из раја": У школу се уводи нова васпитна мјера

3 ч

0
Убио трудну жену

Свијет

Оптужен за убиство своје трудне супруге, одсјекао себи наногицу и побјегао у Италију

4 ч

0
Новац еври

Свијет

ЕУ ограничава плаћање готовином

4 ч

0

  • Најновије

15

18

Познати метеоролог нема лијепе вијести

15

17

Шпанија враћа кућама путнике са крузера

15

12

Борут Пахор пао са бицикла и поломио се

15

10

Експерти упозоравају: Већину лозинки могуће је разбити за само један дан

14

56

Добро се пазите! Ова четири знака доживјеће промјене у наредних шест мјесеци

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner