Иван побједио смрт на отвореном мору: 18 сати пакла на пучини и мистерија "свијетлеће лопте"

Аутор:АТВ
Иван Гјоргиевски, младић из Сјеверне Македоније, провео је скоро 20 сати борећи се са таласима и струјама на отвореном мору након што је покушао да спаси свог пријатеља.
Док су свјетски медији брујали о "лопти која му је спасила живот", Иван открива сурову истину о преживљавању, губитку и снази воље.
Све је почело 9. јула 2022. године на полуострву Касандра. Група од 11 пријатеља окупила се на плажи Посиди како би прославила Иванов рођендан. Иако је дан почео уз роштиљ и смех, ситуација се драматично промијенила када су тројицу пријатеља - Ивана, Васила и Мартина - повукле јаке морске струје, познате као „rip currents“ или „машине за дављење“.
Васил је убрзо спасен, али су Иван и Мартин остали препуштени милости подивљалог мора.
Иван описује тренутак када је изгубио Мартина из вида као најстрашнији у животу.
- Чуо сам звук, окренуо се, а њега више није било. Срце ми је убрзано куцало, губио сам контролу над тијелом. Знао сам да морам да искључим емоције ако желим да останем на површини - присећа се Иван.
Док је ноћ падала, услови су постајали неподношљиви.
- Температура воде пала је за неколико степени, због чега је Иван морао непрестано да плива како би избјегао хипотермију. Већи дио ноћи провео сам лицем окренут ка таласима, ронећи испод оних који су се ломили. У очају сам покушао да пијем сопствени урин, али су ме таласи у томе спречавали. - испричао је Иван.
Током ноћи, Иван је доживио и необично искуство – видео је светлеће сфере око свог тијела. Иако је атеиста, каже да му је тај осјећај „малих анђела“ дао неопходну наду да издржи до јутра.
Ујутру је до њега допловила полуиздувана фудбалска лопта. Иако су медији касније писали да га је она спасила, Иван истиче да је била превише испумпана да би га држала на површини.
- Када сам је зграбио, рука ми је утонула у њу. Сва нада је у том тренутку нестала - каже он.
Ипак, лопта му је послужила као психолошки ослонац док је посматрао спасилачке хеликоптере и бродове који су га у почетку промашивали.
Након 18 сати, посада теретног брода „Нордероог“ примјетила је Ивана 14 наутичких миља даље од мјеста гдје је нестао. Исцрпљен, али жив, Иван је извучен на сигурно.
Међутим, срећа због сопственог спасења остала је у сенци трагедије. Потрага за његовим пријатељем Мартином трајала је данима, уз учешће волонтера, дронова и спасилаца, али безуспешно. Мартиново тијело никада није пронађено.
Данас, Иван живи са сјећањем на пријатеља којег није успио да спаси.
- Не треба ми ова плажа да ме подсјећа на њега. Мислим на Мартина стално - каже Иван.
(информер)
