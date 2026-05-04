Драма на Атлантику: Смртоносна зараза се шири крузером, троје мртвих

На крузеру који плови Атлантским океаном избила је сумња на епидемију опасног хантавируса.
Свјетска здравствена организација (СЗО) потврдила је за BBC како су три особе већ изгубиле живот.
Према званичним информацијама, до сада је потврђен један случај заразе, док се још пет сумњивих случајева налази под истрагом. Међу најтеже погођенима је и један држављанин Велике Британије који се тренутно налази на одјељењу интензивне његе.
Зараза је пријављена на броду МВ Хондиус, у власништву низоземске компаније Oceanwide Expeditions, који је био на путовању од Аргентине према Зеленортским Острвима.
Иначе, инфекције хантавирусом обично су повезане с контактом с излучевинама заражених глодара, но у ријетким се случајевима вирус може ширити и међу људима, узрокујући притом тешке и често кобне респираторне проблеме. Управо због тога, СЗО је цијелу ситуацију описала као озбиљан јавноздравствени догађај.
Драма на океану почела је након што је брод 20. Марта испловио из аргентинске Усхуаије. Прва жртва био је 70-годишњи путник који је развио симптоме и преминуо на самоме броду, а његово се тијело сада налази на британском територију Света Хелена.
Убрзо након њега обољела је и његова 69-годишња супруга, која је хитно евакуисана у Јужноафричку Републику, али је упркос напорима љекара преминула у болници у Јоханесбургу. На исту је локацију пребачен и споменути Британац који је и даље у критичном стању.
МВ Хондиус је модерно поларно пловило дуго стотињак метара с капацитетом за 170 особа, а путовање је требало завршити 4. маја.
Свјетска здравствена организација тренутно координира сарадњу између држава чланица и оператера брода како би се осигурала медицинска евакуација преосталих путника са симптомима.
Истовремено се проводи детаљна процјена ризика за све који су остали на броду како би се спријечило даље ширење ове опасне болести, закључује Би-Би Си.
