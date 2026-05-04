Те Угљевик након неколико мјесеци нерада поново на мрежи

Аутор:Бојан Носовић
Након неколико мјесеци нерада и проблема ТЕ Угљевик је коначно на мрежи потврђено је за АТВ из Електропривреде Републике Српске.
“Генератор у ТЕ Угљевик синхронизован са мрежом у 02:29 часова дана 04.05.2026. године”, кажу из ЕРС-а за АТВ
Подсјетимо, ТЕ Угљевик је почетком ове године испала са мреже, од тад па до данас никако није производила струју. За то вријеме су успјели одрадити ремонтне активности и ископати довољне количине угља. Зато се у Електропривреди надају да ће ова термоелектрана коначно несметано да ради и производи струју.
