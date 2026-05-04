Logo
Large banner

Те Угљевик након неколико мјесеци нерада поново на мрежи

Аутор:

Бојан Носовић
04.05.2026 09:20

Коментари:

0
РиТЕ Угљевик
Фото: АТВ

Након неколико мјесеци нерада и проблема ТЕ Угљевик је коначно на мрежи потврђено је за АТВ из Електропривреде Републике Српске.

“Генератор у ТЕ Угљевик синхронизован са мрежом у 02:29 часова дана 04.05.2026. године”, кажу из ЕРС-а за АТВ

Подсјетимо, ТЕ Угљевик је почетком ове године испала са мреже, од тад па до данас никако није производила струју. За то вријеме су успјели одрадити ремонтне активности и ископати довољне количине угља. Зато се у Електропривреди надају да ће ова термоелектрана коначно несметано да ради и производи струју.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

РиТЕ Угљевик

Те Угљевик поново на мрежи

Електропривреда Републике Српске

Република Српска

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

ТЕ Угљевик поново није на мрежи

Економија

ТЕ Угљевик поново није на мрежи

4 мј

1
Стање у ТЕ Гацко и у Угљевику: Шта су рекли званичници?

Друштво

Стање у ТЕ Гацко и у Угљевику: Шта су рекли званичници?

6 мј

2
"Ако ТЕ Угљевик и Гацко нису на мрежи, то нас дневно кошта око три милиона КМ"

Друштво

"Ако ТЕ Угљевик и Гацко нису на мрежи, то нас дневно кошта око три милиона КМ"

6 мј

3
ТЕ Гацко испала из система, рудник Угљевик од синоћ у штрајку

Економија

ТЕ Гацко испала из система, рудник Угљевик од синоћ у штрајку

6 мј

0

Више из рубрике

Влада Републике Српске

Република Српска

Управљање наметнутим одлукама без икаквог надзора

3 ч

0
У Српској рођено 12 беба

Република Српска

У Српској рођено 12 беба

4 ч

0
Народна скупштина Републике Српске

Република Српска

Данас сједница Колегијума НСРС

5 ч

0
Влада Републике Српске

Република Српска

Обиљежавање 100 дана рада Владе Републике Српске

5 ч

0

  • Најновије

12

02

Шпирић: Усвајање закона о спречавању финансирања тероризма никад није било спорно за већину у Клубу Срба

11

56

Србина протјерали из Хрватске јер је махао заставом Републике Српске

11

46

Како је реаговао Војаж на вијест да је Бресквица раскинула

11

37

Ако имате проблема са спавањем, покушајте да једете ово воће

11

27

Како је Прусац могао имати дозволу за оружје: Осуђиван јер је 2016. године претукао мајку и брата

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner