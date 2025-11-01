Logo

ТЕ Гацко испала из система, рудник Угљевик од синоћ у штрајку

01.11.2025

09:35

ТЕ Гацко испала из система, рудник Угљевик од синоћ у штрајку
ТЕ Гацко испала је из система због пуцања цијеви, а "враћају" се у року од 24 часа, потврђено је за АТВ.

"Морају се дешавати кварови (котловска цијев, нижи радијациони дио), имали смо два мјесеца непрекидног рада. Једино нам није драго што је то у периоду екстремно лоше хидрологије, речено је за АТВ из РиТЕ Гацко.

Рудник Угљевик од синоћ је у штрајку, а како нам је речено, ако не почну достављати угаљ електрани, она ће вечерас стати због недостатка угља.

RiTE Gacko

RiTE Ugljevik

