Повећање минималне плате у Њемачкој - највеће до сада

Дојче веле
01.11.2025
Њемачка влада усвојила је приједлог о значајном повећању минималне зараде, која би укупно требало да порасте за 13,9 одсто – највише од њеног увођења прије десет година.
Како је влада одлучила на сједници ове сриједе (29. октобар), садашња законска минимална сатница од 12,82 евра повећаће се у два корака – у јануару на 13,90 евра по сату, а 2027. године на 14,60 евра. Тимe њемачка савезна влада прати препоруку независне Комисије за минималну плату.
Када је 2015. године минимална сатница први пут уведена у Њемачкој, износила је 8,50 евра бруто по сату. Од тада је укупно повећавана десет пута.
Комисију за минималну плату чине по три представника послодаваца и синдиката, предсједник и два савјетодавна члана из академске заједнице – укупно девет чланова. По закону, комисија сваке двије године подноси приједлог за усклађивање минималне зараде, који савезна влада потом може учинити правно обавезујућим, али на то није обавезна.
Препоруку о повећању, коју је сада одобрила влада, једногласно су усвојили представници послодаваца и запослених у оквиру комисије.
Према подацима Савезног завода за статистику, наредне године би до 6,6 милиона људи могло да има користи од више минималне зараде – посебно жене и запослени у источном дијелу Њемачке. Они који раде пуно радно вријеме за минималац требало би од јануара да зарађују око 190 евра бруто више мјесечно.
Генерални секретар Социјалдемократске партије (СПД) Тим Клисендорф рекао је да је ријеч о значајном повећању које је резултат заједничког притиска синдиката и социјалдемократа. СПД је посебно инсистирао да минимална зарада већ наредне године буде повећана на 15 евра по сату.
У коалиционом споразуму владајуће странке – СПД и ЦДУ/ЦСУ – навеле су да је „минимална плата од 15 евра остварљива до 2026. године“, док ће тачан износ одредити независна Комисија за минималну плату.
Ипак, посљедњих недјеља из СПД-а су се могли чути захтјеви да се, ако буде потребно, минимална плата од 15 евра уведе политичком одлуком, мимо одлуке комисије.
Комисија за минималну плату је током љета критиковала такве притиске, истакнувши да политичко мијешање није у складу са њеном законском независношћу. Предсједница Комисије, Кристијане Шенефелд, нагласила је да покушаји политичког утицаја „нису спојиви с намјерном независношћу Комисије за минималну плату“.
