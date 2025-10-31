Стручњаци позвали на опрез током куповине путем интернета

31.10.2025
Популарне кинеске трговине "Shein" и "Temu" привлаче купце ниским цијенама, али посљедње истраживање "Stifung Warentest-a"показује да многи њихови производи не удовољавају европским сигурносним нормама. Тестирање је проведено у сарадњи с потрошачким организацијама Таенк из Данске и "Test Achaths".
Истражиоци су насумично одабрали по 81 производ с обје платформе: 27 огрлица, 27 играчака и 27 УСБ пуњача. Резултати су алармантни, чак 110 од укупно 162 тестирана производа не удовољава европским стандардима, док је око четвртине оцијењена као потенцијално опасна.
У случају "Shein-a", двије купљене огрлице имале су количину кадмија 8.500 пута већу од допуштене.
"Stifung Warentest" упозорава: „Такве огрлице морају се одмах бацити, али не у кућном отпаду, него у посебном центру за опасни отпад.”
Кадмиј је канцероген и може озбиљно оштетити кости и бубреге, пише Феникс магазин.
Ни Тему није прошао боље. У дјечјим играчкама и платненим марамицама пронађене су повишене количине формалдехида, кемикалије која у већим дозама може изазвати контактне алергије. УСБ пуњачи с обје платформе прелазили су допуштену температуру од 77 степени, а неки су се гријали и до 88 степени, што представља ризик од топљења пластике или пожара. "Stifung Warentest"је на својој веб страници објавио пописе проблематичних производа за обје платформе, а купцима се савјетује да спорне артикле одмах уклоне.
Обје компаније реаговале су брзо. "Shein" је објавио да су „сви спорни артикли повучени с глобалне понуде” и да сарађује с међународно признатим лабориторијама. Компанија истиче да су два проблематична производа већ раније уклоњена током интерних сигурносних провјера. Тему је такође повукао спорне артикле и нагласио да посједује „свеобухватан систем контроле квалитете, који укључује технолошке алате и ручне инспекције у сарадњи с независним институцијама”.
