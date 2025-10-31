Пале цијене злата

Извор:
Танјуг
31.10.2025
09:28
Коментари:0
Ипак, злато је на путу трећег узастопног месечног раста, јер је порасло за четири одсто овог мјесеца, преноси Ројтерс.
Фјучерси злата у САД са испоруком у децембру порасли су за 0,1 одсто на 4.021,20 долара по унци.
Индекс долара, одржао се близу највишег нивоа у последња три мјесеца у односу на своје конкуренте, што је злато учинило скупљим за власнике других валута.
Република Српска
Клуба посланика СНСД: Бошњачка "тројка" потврдила да жели приватизовати буџет
ФЕД су у среду смањиле каматне стопе за 25 базних поена по други пут ове године, чиме је референтна каматна стопа преко ноћи достигла циљни распон од 3,75 одсто до 4,00 одсто.
Сцена
4 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч0
Најновије
Најчитаније
13
26
13
26
13
21
13
19
13
17
Тренутно на програму