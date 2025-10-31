Logo

Пале цијене злата

31.10.2025

09:28

Фото: Pixabay

Ипак, злато је на путу трећег узастопног месечног раста, јер је порасло за четири одсто овог мјесеца, преноси Ројтерс.

Фјучерси злата у САД са испоруком у децембру порасли су за 0,1 одсто на 4.021,20 долара по унци.

Индекс долара, одржао се близу највишег нивоа у последња три мјесеца у односу на своје конкуренте, што је злато учинило скупљим за власнике других валута.

Република Српска

Клуба посланика СНСД: Бошњачка "тројка" потврдила да жели приватизовати буџет

ФЕД су у среду смањиле каматне стопе за 25 базних поена по други пут ове године, чиме је референтна каматна стопа преко ноћи достигла циљни распон од 3,75 одсто до 4,00 одсто.

Цијене

Злато

