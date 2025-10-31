Амиџић: Вечерас на сједници скупштине ЗЕВ-а, бирамо главног преговарача

Извор:
РТРС
31.10.2025
09:20
Ми ћемо вечерас на сједници скупштине ЗЕВ-а у мојој згради бирати главног преговарача, истакао је министар финансија и трезора у Савјету министар Срђан Амиџић, те подсјетио да такву одлуку ипак доноси Савјет министара.
"И када је Савјет министара доносио одлуку, формирао је Канцеларију и одредио ко је главни преговарач", истакао је Амиџић.
Подсјетио је да су сами себе овластили да о томе одлучују, али у форми одлуке, чиме су измислили ново функционисање БиХ.
Амиџић истиче да су о преговарачу говорила тијела која о томе не треба да говоре.
"Они имају већину у Представничком дому и ту су се договорили ко ће бити преговарач. Друга ствар – колико је то политички прикладно? Европски пут подразумијева усвајање закона, а они се не могу усвајати без СНСД-а. Тако је до 2026. године, а послије ће капацитет СНСД-а бити још већи. Ниједан закон се не може усвојити без СНСД-а и ХДЗ-а, а они хоће да их прескоче – то су глупости. То показује шта је БиХ – ништа. Зато што неће да прихвате чињеницу. Укидање санкција је позив на разум у БиХ. То је порука да овдје постоје три народа и да више нема присиле", морате се договорити - закључио је Амиџић.
