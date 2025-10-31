Logo

Амиџић: Вечерас на сједници скупштине ЗЕВ-а, бирамо главног преговарача

Извор:

РТРС

31.10.2025

09:20

Коментари:

0
Амиџић: Вечерас на сједници скупштине ЗЕВ-а, бирамо главног преговарача
Фото: АТВ

Ми ћемо вечерас на сједници скупштине ЗЕВ-а у мојој згради бирати главног преговарача, истакао је министар финансија и трезора у Савјету министар Срђан Амиџић, те подсјетио да такву одлуку ипак доноси Савјет министара.

"И када је Савјет министара доносио одлуку, формирао је Канцеларију и одредио ко је главни преговарач", истакао је Амиџић.

Подсјетио је да су сами себе овластили да о томе одлучују, али у форми одлуке, чиме су измислили ново функционисање БиХ.

Амиџић истиче да су о преговарачу говорила тијела која о томе не треба да говоре.

"Они имају већину у Представничком дому и ту су се договорили ко ће бити преговарач. Друга ствар – колико је то политички прикладно? Европски пут подразумијева усвајање закона, а они се не могу усвајати без СНСД-а. Тако је до 2026. године, а послије ће капацитет СНСД-а бити још већи. Ниједан закон се не може усвојити без СНСД-а и ХДЗ-а, а они хоће да их прескоче – то су глупости. То показује шта је БиХ – ништа. Зато што неће да прихвате чињеницу. Укидање санкција је позив на разум у БиХ. То је порука да овдје постоје три народа и да више нема присиле", морате се договорити - закључио је Амиџић.

Staša Košarac

Република Српска

Кошарац: Долази вријеме да окупатор иде из БиХ

Говорећи о опозицији у Републици Српској, поручује да је највећа туга што Република Српска нема праву опозицију.

"Највећа туга је што ми у Српској немамо праву опозицију која је моћна и која има јасно дефинисане интересе за српски народ. И да се онда ми "гањамо" по тим стварима и питањима; онда сте ви комотнији. Ја сам, прије свега, професор на факултету, а док год могу да допринесем овој политици и свједочим њеним потезима, ја ћу то чинити. Када се појави неко други ко то ради боље од Милорада Додика, ја ћу му пружити руку. Али опозиција је заснована на политици "мрзимо Милорада Додика" - а шта послије тога", закључио је Амиџић за РТРС.

Подијели:

Таг:

Срђан Амиџић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Кошарац: Долази вријеме да окупатор иде из БиХ

Република Српска

Кошарац: Долази вријеме да окупатор иде из БиХ

21 мин

0
Хоће ли даваоци крви у Бањалуци остати без бесплатног паркинга?

Бања Лука

Хоће ли даваоци крви у Бањалуци остати без бесплатног паркинга?

25 мин

0
Руска ПВО оборила 130 украјинских дронова за једну ноћ

Свијет

Руска ПВО оборила 130 украјинских дронова за једну ноћ

34 мин

0
Огласило се Тужилаштво о несрећи код Бањалуке у којој су погинули отац и син

Хроника

Огласило се Тужилаштво о несрећи код Бањалуке у којој су погинули отац и син

38 мин

0

Више из рубрике

Кошарац: Долази вријеме да окупатор иде из БиХ

Република Српска

Кошарац: Долази вријеме да окупатор иде из БиХ

21 мин

0
Извјештај Владе: Окончати владавину Шмита и поништити његове декрете

Република Српска

Извјештај Владе: Окончати владавину Шмита и поништити његове декрете

1 ч

0
Додик: Судио ми систем у којем је правосуђе постало оруђе политике

Република Српска

Додик: Судио ми систем у којем је правосуђе постало оруђе политике

1 ч

0
Калабухов: ОХР постао препрека на путу унутрашњег дијалога у БиХ, Шмит нема легитимитет

Република Српска

Калабухов: ОХР постао препрека на путу унутрашњег дијалога у БиХ, Шмит нема легитимитет

11 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

36

НАСА хитно реаговала због изјава Ким Кардашијан

09

32

Ковић: Скандалозни скуп у Сабору о Јасеновцу посљедица порицања геноцида над Србима

09

28

Пале цијене злата

09

28

Аца Лукас оплео жестоко: Ударио и на Цецу и Лепу Брену

09

23

Клуб посланика СНСД: Бошњачка "тројка" потврдила да жели приватизовати буџет

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner