Хоће ли даваоци крви у Бањалуци остати без бесплатног паркинга?

31.10.2025
09:12
Добровољни даваоци крви у Бањалуци који су својим хуманим гестом обезбиједили себи бесплатан паркинг од Нове године би могли остати без те привилегије уколико се не усвоји нова одлука о цијени паркирања која за сада важи до краја децембра.
Добровољни даваоци крви у Бањалуци могли би изгубити право на бесплатан паркинг
Одлука о цијенама паркирања важи до 31. децембра, а нова још није усвојена
Градска управа тврди да је одлука спремна, али чека скупштинско усвајање
Управо такву информацију добио је и Бањалучанин Дејан Ш., добровољни давалац крви, који је недавно, након што је 25 пута донирао драгоцјену течност, отишао у надлежну службу по своју бесплатну карту.
Даваоци крви забринути због истека одлуке о паркирању
"Службеник ми је тамо рекао да ће карта важити сигурно до краја године, али да се ништа не зна шта ће бити послије. Била би велика штета да се овај програм укине, јер људи који дају крв то не раде због бесплатног паркинга или било којих других привилегија, али је једна лијепа геста која показује да друштво има сензибилитет и зато би била велика штета да се не нађе новац за овај програм", рекао је овај Бањалучанин за "Независне новине".
Одговор смо затражили и на адреси Градске управе Бањалука, одакле прстом упиру у Скупштину града.
"Одлука 19/25 којом се даје сагласност на цијене паркирања важи до 31. децембра 2025. године, те послије овог датума надлежно одјељење неће моћи издавати паркинг-карте до усвајања нове одлуке", навели су они за "Независне новине".
Из Градске управе Бањалука тврде и да су одрадили свој дио посла како не би дошло до сценарија коме се не би обрадовали добровољни даваоци крви.
"Нова одлука је припремљена те је иста послата у скупштинску процедуру, а управо одборници Скупштине града исту треба и да усвоје или одбију. Међутим, познато је да се сједнице Скупштине града заказују веома ријетко, те да бројни материјали, између осталог и ова одлука, и даље чекају да се нађу на дневном реду неке од наредних сједница", истичу из бањалучке Градске управе.
Подсјећања ради, почетком ове године бесплатан паркинг у Бањалуци по основу добровољног давања крви имало је 548 Бањалучана и Бањалучанки, а како су тада објаснили за "Независне новине" из Градске управе, право на бесплатан паркинг имају мушкарци који имају најмање 25 даривања крви и жене које су крв даровале најмање 15 пута.
"Сви добровољни даваоци крви - мушкарци, са мјестом пребивалишта на територији града Бањалуке, који имају 25 даривања крви или више имају право на бесплатну паркинг-карту, као и жене које имају 15 или више добровољних давања крви", навели су они.
Првобитно је планирано да бесплатан паркинг могу имати они који имају 30 или више давања крви, међутим, та одлука је промијењена 17. априла 2024. године.
Иначе, одлука да се добровољним даваоцима крви додијеле паркинг-карте за бесплатно паркирање на подручју града ступила је на снагу у фебруару прошле године.
"За издавање бесплатне паркинг-карте за добровољне даваоце крви потребно је приложити књижицу добровољног даваоца крви или другу потврду од надлежне установе у којој је наведен потребан број давања крви и саобраћајну дозволу оног на кога ће гласити паркинг-карта (уколико добровољни давалац крви који испуњава услове не посједује аутомобил, може да оствари право на једну паркинг-карту за возило које није у његовом власништву)", навели су раније из Градске управе Бањалука, пишу Независне.
