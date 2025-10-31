Огласило се Тужилаштво о несрећи код Бањалуке у којој су погинули отац и син

Извор:
АТВ
31.10.2025
08:59
Н. Д. (84) и С. Д. (64) погинули су синоћ када су се возећи "поло" сударили с аутобусом у мјесту Пиљагићи на магистралном путном правцу, потврђено је из Окружног јавног тужилаштва Бањалука.
Саобраћајна несрећа се догодила око 18:10 часова.
У овој саобраћајној незгоди учествовали су аутомобил "поло" којим је управљао Н.Д. из Пиљагића , и аутобус "Сетра" којим је управљао Б.С.
Приликом саобраћајне незгоде смртно су настрадали возач аутомобила Н.Д. и сувозач С.Д. из Пиљагића.
Увиђај на лицу мјеста обавио је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Лука, заједно са полицијским службеницима Полицијске станице за безбједност саобраћаја Бања Лука.
Тужилац је наложио да се предузму све потребне истражне радње и мјере као и вјештачења, на утврђивању свих околности поменуте саобраћајне незгоде а наложена је и обдукција тијела смртно настрадалих лица која ће бити обављена у Заводу за судску медицину Републике Српске.
Како је синоћ потврђено за АТВ, у овој саобраћајној несрећи погинули су отац и син.
