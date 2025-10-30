Logo

Двије особе погинуле у тешкој незгоди код Бањалуке

Извор:

АТВ

30.10.2025

20:24

Коментари:

0
Двије особе погинуле у тешкој незгоди код Бањалуке
Фото: Društvene mreže

Двије особе погинуле су у тешкој саобраћајној незгоди која се догодила вечерас у мјесту Пиљагићи код Бањалуке, потврђено је за АТВ.

У удесу су учествовали аутобус и ауто.

Udes-misin han

Хроника

Тежак удес код Бањалуке: Има страдалих?

"Вечерас око 18,20 часова на магистралном путу МI -108 у мјесту Пиљагићи догодила се саобраћајна незгода у којој су учествовали аутобус и путничко возило. На лицу мјеста слиједи вршење увиђаја којим ће руководити дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука, речено је из полиције.

Подијели:

Тагови:

удес

Саобраћајна несрећа

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Тежак удес код Бањалуке: Има страдалих?

Хроника

Тежак удес код Бањалуке: Има страдалих?

2 ч

1
Теа Билановић доживјела саобраћајну несрећу

Хроника

Теа Билановић доживјела саобраћајну несрећу

4 ч

0
Тешка несрећа у Козарској Дубици: У удесу погинуо пјешак

Хроника

Тешка несрећа у Козарској Дубици: У удесу погинуо пјешак

5 ч

0
Драма у центру Београда, са пиштољем упали у стриптиз клуб: Ухапшене двије особе

Хроника

Драма у центру Београда, са пиштољем упали у стриптиз клуб: Ухапшене двије особе

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

48

Калабухов: ОХР постао препрека на путу унутрашњег дијалога у БиХ, Шмит нема легитимитет

21

40

Тестирање нуклеарног оружја: САД не планирају детонације већих размјера?

21

35

У језивом судару код Бањалуке погинули отац и син

21

20

Вреба нова превара: Зауставио се да помогне момку у невољи, умало настрадао!

21

13

Венс о нуклеарним пробама: Треба провјерити

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner