Двије особе погинуле у тешкој незгоди код Бањалуке

Извор:
АТВ
30.10.2025
20:24
Коментари:0
Двије особе погинуле су у тешкој саобраћајној незгоди која се догодила вечерас у мјесту Пиљагићи код Бањалуке, потврђено је за АТВ.
У удесу су учествовали аутобус и ауто.
Хроника
Тежак удес код Бањалуке: Има страдалих?
"Вечерас око 18,20 часова на магистралном путу МI -108 у мјесту Пиљагићи догодила се саобраћајна незгода у којој су учествовали аутобус и путничко возило. На лицу мјеста слиједи вршење увиђаја којим ће руководити дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука, речено је из полиције.
