Драма у центру Београда, са пиштољем упали у стриптиз клуб: Ухапшене двије особе

С. П. (24) и Ж. С. (26) ухапшени су у Београду због сумње да су 28. октобра извршили више кривичних дјела у једном стриптиз клубу у центру града. Прво основно јавно тужилаштво у Београду је против њих покренуло истрагу и они су јуче саслушани у тужилаштву.
Осумњиченом С. П. стављено је на терет кривично дјело изазивање опште опасности и кривично дјело угрожавање сигурности, док је осумњиченом Ж. С. стављено на терет извршење кривичног дјела угрожавање сигурности.
Осумњиченима је стављено на терет да су насилно ушли у ноћни стриптиз клуб „House black rose" у Немањиној улици, па је осумњичени С. П. ватреним оружјем – пиштољем марке „ЦЗ 99“, изазвао опасност за живот и тијело људи, а потом су осумњичени С. П. и Ж. С. угрозили сигурност више лица тако што су пријетили да ће напасти на живот и тијело гостију и запослених у наведеном локалу.
Након што су изнијели одбрану, Првом основном суду у Београду предложено је одређивање притвора, јер, према мишљењу тужилаштва, постоје особите околности које указују да би осумњичени боравком на слободи ометали поступак утицајем на свједоке догађаја.
Тужилаштво ће у току истраге прикупити доказе и податке на основу којих ће се утврдити тачно и потпуно чињенично стање, након чега ће донијети одлуку о даљем поступању.
