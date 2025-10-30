Потврђена оптужница за тероризам: Армел пријетио да ће разнијети џамију

Извор:
Суд БиХ потврдио је оптужницу против Армела Залихића (22) којом се терети за тероризам, односно пријетње тероризмом.
Ради се о младићу који је на мрежи ТикТок пријетио да ће за Бајрам разнијети џамију у Коњицу.
”Оптужени се терети да је 26. марта у намјери да озбиљно застраши становништво у БиХ и озбиљно дестабилизује основне политичке, уставне и друштвене структуре БиХ, јавно на друштвеној мрежи ТикТок пријетио почињењем кривичног дјела тероризам”, наводи се у оптужници.
Додаје се да је Залихић са свог корисничког профила на наведеној друштвеној мрежи, користећи средства информисања намијењена ширем кругу корисника објавио коментар пријетећег садржаја.
”Коментар је даље пренесен и од другог корисника друштвене мреже ТикТок ширем кругу корисника исте мреже. Наведеним коментаром пријетио је извршењем терористичког чина и то напад на живот, физички интегритет и наношењем велике штете јавним објектима који би угрозили људске животе”, наводи се у оптужници.
