Дајана Радошљевић поново ухапшена, заплијењен кокаин!

30.10.2025
Дајана Радошљевић из Приједора поново је ухапшена у оквиру акције ”Спатра” у којој је полиција пронашла и одузела 23 грама бијелог праха налик кокаину.
Радошљевићеву, која је крајем августа протјерана из Хрватске након туче са возачем трамваја у Загребу, ухапсили су полицијски службеници ПУ Приједор.
”Д.Р. из Приједора лишена је слободе због постојања основа сумње да је починила кривично дјело неовлаштена производња и промет опојних дрога. У оквиру акције од два лица одузето је 23 грама бијелог праха, налик кокаину”, саопштила је ПУ Приједор.
Додају да ће осумњичена уз извјештај о почињеном кривичном дјелу бити предата у надлежност Окружног јавног тужилаштва у Приједору.
Дајана Радошљевић и прошле године је хапшена у оквиру акције ”Рома” у којој је ”пало” 14 особа због трговине наркотицима. Тада је у претресима пронађено више од килограма кокаина, три килограма марихуане, а откривена је и лабораторија узгој марихуане. Радошљевићева је у тој акцији означена као један од вођа криминалне групе.
Након што је пуштена из притвора Радошљевићева је водила аутомат клуб и ноћни бар у Приједору, да би се потом посветила посветила салону у Загребу, што је објављивала на свом Инстаграм профилу.
У жижу јавности доспјела је након што је у августу напала возача трамваја у на Кватерниковом тргу у Загребу. Снимак напада се убрзо проширио друштвеним мрежама и у кратком року постао главна тема медија. Она је најприје возилом прешла пуну линију, а потом се непрописно паркирала на тротоару, блокирајући трамвајски саобраћај. На упозорења пролазника реаговала је пријетњама и псовкама, а када је возач ЗЕТ-а покушао да објасни да омета саобраћај, физички га је напала, оборила на под и, према сведоцима, ударила ногом.
Послије инцидента је побјегла с лица мјеста и накнадно је приведена. Спроведена је у Општински прекршајни суд гдје је проглашена кривом и кажњена новчаном казном од 790 евра.
Недуго након тога депортована је из Хрватске, а разлог је било учестало понављање пркешаја због чега је оцијењено да представља опасност за јавни поредак. Одређена јој и трогодишња забрана уласка и боравка на подручју Европске уније.
