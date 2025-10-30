Logo

Расписана потрага за бахатим возачем: Покосио полицајца, дао гас и побјегао

Извор:

Телеграф

30.10.2025

10:32

Расписана потрага за бахатим возачем: Покосио полицајца, дао гас и побјегао
Фото: Танјуг

Бахати возач ноћас је на Вождовцу колима ударио полицајца Д.Ц., дао гас и побјегао, сазнаје.

Расписана је потрага за возачем "фиат пунта" и , највероватније, ријеч је о младићу.

О случају је обавјештено и Друго основно јавно тужилаштво у Београду.

Како сазнајемо, полицајац је примљен на ВМА и констатоване су му лаке повреде.

Инцидент се догодио око 23 сата на углу Улица Мештровићеве и Јована Бјелића.

milorad arlov

Република Српска

Арлов: Радује ме што су АТВ-у укинуте санкције

"Полицајац Д.Ц. је зауставио аутомобил "пунто", али возач умјесто да да документа дао је гас и прво срушио полицајца који је стајао поред возила, а затим побјегао. Полиција је одмах расписала потрагу за возачем који је у аутомобилу имао још неколико младића", каже извор Телеграфа.

Полицајац је од силине ударца пао на ивичњак.

Он је у свјесном стању превезен у болницу.

Бахатом возачу на терет се ставља Спрјечавање службеног лица у вршењу службене радње.

