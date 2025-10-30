Logo

По потјерници ухапшен бјегунац од хрватског правосуђа

Извор:

АТВ

30.10.2025

08:28

Коментари:

0
По потјерници ухапшен бјегунац од хрватског правосуђа

Полицијски службеници СИПА ухапсили су бјегунца од хрватског правосуђа, за којим је расписана потјерница због криминалноg удруживањa и почињењa кривичног дјела у саставу криминалне групе.

Бјегунац је лоциран и ухапшен у Зеници, а како сазнаје АТВ ради се о Алмиру Чолаку.

”Потјерницу је расписао НЦБ Интерпол Загреб ради кривичног гоњења за кривична дјела криминално удруживање и почињење кривичног дјела као члан криминалне групе која су прописана Кривичним законом Републике Хрватске”, саопштила је СИПА.

Додају да је бјегунац лоциран на основу оперативних сазнања ФАСТ тима Агенције за истраге и заштиту БиХ, а хапшење је реализовано у сарадњи са МУП-ом Зеничко-добојског кантона.

”Након завршене криминалистичке обраде у просторијама СИПА-е лице је предато у даљу надлежност Суда Босне и Херцеговине”, наводи се у саопштењу.

Тагови:

СИПА

Интерполова потјерница

bjegunac

Зеница

хапшење

