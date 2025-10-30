Logo

Aгресивни возач из БиХ напао болничаре, полицајку чупао за косу

30.10.2025

07:31

Aгресивни возач из БиХ напао болничаре, полицајку чупао за косу

Припадници словеначке полиције прије двије вечери ухапсили су држављанина Босне и Херцеговине који је, у стању тешке алкохолисаности, прво напао болничаре док су му пружали прву помоћ, а затим и полицајку.

Како преносе словеначки медији, овај 30-годишњи возач из БиХ је прво имао удес у мјесту Луција када се, из непознатих разлога, аутом забио у зид.

Болничари су пожурили на лице мјеста, а за њима и полицајци, јер је мушкарац био веома агресиван. Видно алкохолисан, прво је напао болничаре и радника обезбјеђења, гађајући их камењем, а онда је побјегао. Међутим, испоставило се да је само отрчао до полицајке, коју је напао је и почео да вуче за косу.

jasenovac

Регион

"Окрећу главу од бруталног понижавања јасеновачких жртава"

Да би га смирили, полиција је употријебила силу, а касније и спровела у притвор. Ипак, због стања у којем се налазио, он је из медицинских разлога превезен у болницу у Изоли на даље прегледе.

Медији преносе да ће бити пријављен за агресивну вожњу и одбијање алко-теста, а полиција му је одузела и регистарске таблице. Такође, биће пријављен и за напад на службено лице те спрјечавање службених лица у вршењу дужности, пише 24ур.

