"Окрећу главу од бруталног понижавања јасеновачких жртава"

Хладнокрвно понижавање јасеновачких жртава, које се десило у просторијама Хрватског сабора, наишло је на тек понеку реакцију, примјера ради историчара и потомака жртава, док се званичници, како из Републике Српске и БиХ, тако и Србије, не рачунајући ријетке изузетке, уопште не оглашавају.
Штавише, нема назнака ни да ће БиХ и Србија послати протестну ноту Хрватској због скандалозног округлог стола на којем је умањиван број јасеновачких жртава.
На наш упит, који смо још у уторак, одмах када се то у Загребу десило, послали Министарству иностраних послова БиХ, уопште није одговорено.
У Србији се огласио тек министар културе Никола Селаковић, који је одржавање округлог стола о "Јасеновцу" у Сабору Хрватске најоштрије осудио као "бахато извртање истине о једном од најужаснијих злочина 20. вијека".
"Када је у питању неговање културе памћења, извесно је да по питању геноцидне природе Независне Државе Хрватске (НДХ) и чињенице да је у питању фашистички монструм који је једини на свету имао логор смрти за децу, не може бити спора. То се мора препознати и то препознавање је услов будућности, напретка и човечности", оцијенио је Селаковић.
У међувремену, нико од политичара ни на једном нивоу власти у БиХ није нашао за сходно да покаже зубе Хрватској и поручи да је брутално прекрајање историје неприхватљиво.
За разлику од наших званичника, бројни хрватски политичари су се, дословно, већ у уторак утркивали да осуде оно чему смо свједочили, а једна од порука гласи: "Како је могуће да за негирање Холокауста у осталим земљама ЕУ завршите у затвору, а у Хрватској добијете дворану у Хрватском сабору".
А у Хрватском сабору је, између осталог, речено да су "Стара Градишка, Јасеновац и Лепоглава били интерацијски и радни логори, али у њима није било масовних, серијских убистава". Речено је и да су "мајсторске радионице 'радног логора Јасеновац' биле на тако добром гласу да су се ђаци из других дијелова тадашње НДХ добровољно јављали за праксу у тим радионицама".
Поставља се питање: "Шта је још требало да буде изговорено како би се институције Републике Српске, БиХ и Србије огласиле на скандалозне тврдње које стижу из Загреба?".
Предсједник СУБНОР-а Републике Српске Слободан Шобић изјавио је Срни да округли сто у Хрватском сабору о концентрационом логору "Јасеновац" показује да је хрватски државни пројекат негирање геноцида и фалсификовања историје.
Он је рекао да су на округлом столу у Хрватском сабору изнесени шокантни подаци којима се фалсификује историја и негира злочин геноцида почињен у систему усташких логора "Јасеновац", "Стара Градишка" и "Лепоглава".
Шобић указује на то да је зато разним псеудоисторичарима, усташофилима и пропагандистима НДХ омогућен хрватски парламент, као мјесто гдје ће износити гнусне лажи, истичући да то не може оправдати ни предсједник Сабора Гордан Јандроковић.
"Видјећемо како ће се о овоме изјаснити домаћа, регионална и свјетска јавност када се суочи са свим ужасима усташких злочина у НДХ у филму 'Дјеца Козаре' хрватског режисера Лордана Зафрановића, чија се премијера са нестрпљењем очекује", навео је Шобић.
Хрватски историчар Хрвоје Класић рекао је да је то што се догађа у хрватском друштву срамота, али и противзаконито јер је негирање или знатно умањивање геноцида кривично дјело које се кажњава до три године затвора.
"Ми данас имамо веће усташе од самих усташа", увјерен је Класић.
Истакао је да је невјероватно да они који су учествовали на округлом столу имају такву храброст.
"Али, зашто и не би, у оваквој Хрватској то је мејнстрим. И не бих рекао да је то ревизионизам, то је отворено усташтво. Овдје се ради да се усташтво настоји прихватити као прихватљив облик хрватског патриотизма", рекао је Класић за хрватске медије.
Хрватски историчар Иво Голдстеин поручио је да је срамота за Хрватски сабор што је допустио да у његовим просторима говоре људи "који су већ доказано врло селективно бирали и користили изворе о 'Јасеновцу' и његовој историји".
Округли сто под називом "Знанствени приступ истраживања жртава Јасеновца", подсјетимо, организовали су ДОМиНО и Хрватски суверенисти, пишу Независне новине.
