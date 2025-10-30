Logo

Звијезда серије "Принц са Бел Ера" изненада умро

30.10.2025

07:09

Звијезда серије "Принц са Бел Ера" изненада умро
Фото: Pixabay

Бивши дјечји глумац Флојд Роџер Мајерс Млађи, најпознатији по улози у серији "Принц из Бел Ера" је преминуо у сриједу у 42. години.

Звијездина сломљена мајка, Рене Трајс, потврдила је срцепарајућу вијест за ТМЗ, откривши и узрок смрти.

Она је за медије рекла да је њен син Флојд преминуо у раним јутарњим сатима у сриједу након што је доживео срчани удар у свом дому у Мериленду.

"Мајерс је преминуо у раним јутарњим сатима у сриједу од срчаног удара у свом дому у Мериленду", рекла је.

Она је за ТМЗ поручила и да је он претходна три срчана удара имао у посљедње три године, као и да је синоћ разговарала са својим сином.

Обожаваоци на X оплакују губитак након што су сазнали за Флојдову смрт у сриједу.

Један је написао: "То су тужне вијести, тако млад, осјећао се као да живот још увијек има поглавља пред њим", а други је, примјера ради, поручио: "42 је превише младо... Шаљем љубав његовој породици и фановима", пише Mirror

