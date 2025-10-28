Славна глумица преминула у 93. години

Извор:
Британска глумица Прунела Скејлс, најпознатија по улози Сибил Фолти у хумористичкој серији "Фалични пансион" (Fawlty Towers), преминула је у 93. години, саопштила је данас њена породица.
Скејлс је у серији тумачила супругу Базила Фолтија, пише Би-Би-Си.
Поред комичних рола, остварила је и низ запажених драмских наступа, укључујући номинацију за награду БАФТА за улогу краљице Елизабете II у телевизијској драми Алана Бенета, " A Question of Attribution", из 1991. године.
