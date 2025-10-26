Овај познати глумац је био први избор за улогу Томаса Шелбија

Извор:
Б92
26.10.2025
18:15

Након толико година, улогу Томаса Шелбија у серији Peaky Blinders готово је немогуће замислити без Килијана Марфија.
Ипак, познати оскаровац заправо није био први избор за ову култну улогу. Творац серије, Стивен Најт, у почетку је у улози главног лика замишљао акциону звијезду Џејсона Стејтама.
Говорећи једном приликом о процесу бирања глумца за Томаса Шелбија, Најт се присјетио како је био неодлучан између двојице изванредних глумаца с препознатљивим "грубим" гласовима.
Лик је већ био детаљно разрађен – Томас Шелби замишљен је као амбициозан, емоционално затворен ратни ветеран који се понаша као да је већ мртав и "живи" на позајмљено вријеме.
Према писању Тхе Индепендент-а, Најт се у почетку одлучио за Џејсона Стејтама јер му се чинило да се боље уклапа у ту визију.
"Упознао сам оба глумца у Лос Анђелесу како бисмо разговарали о улози, и одлучио сам се за Џејсона јер је физички, у просторији, Џејсон једноставно – Џејсон", коментарисао је Најт, мислећи на снажан утисак "опасног типа" који Стејтам природно оставља, за разлику од Килијана Марфија, који је тих и суздржан – потпуно супротан прорачунатом, хладном лику каквог је Најт замишљао.
Килијан Марфи, свјестан да му улога измиче, одлучио је да повуче храбар потез како би доказао да је прави избор за Томаса Шелбија. Најт је открио да је једног дана примио поруку од Марфија која га је навела да преиспита своју одлуку.
"Запамтите да сам глумац", написао је тада Марфи Најту. Управо та кратка, али одлучна порука била је пресудна – Најт је тада схватио да нема дилеме ко би требало да глуми главног лика у Peaky Blinders-ima.
"Када сам добио ту поруку, схватио сам да се Марфи може потпуно да се трансформише. Ако га сретнете на улици, он је сасвим друга особа", рекао је Најт.
