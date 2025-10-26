Logo

Ураган ''Мелиса'' достигао четврту категорију, пријете катастрофалне поплаве

Извор:

СРНА

26.10.2025

17:45

Коментари:

0
Ураган ''Мелиса'' достигао четврту категорију, пријете катастрофалне поплаве
Фото: Printscreen/Youtube/NBC News

Ураган "Мелиса" ојачао је до нивоа урагана четврте категорије, са могућношћу да се појача до пете категорије у вечерњим часовима и изазове обилне кише и катастрофалне поплаве на сјеверу Кариба, укључујући Хаити и Јамајку, саопштио је амерички Национални центар за урагане.

Метеоролошка агенција је објавила да ће "Мелиса" вјероватно стићи до јужне обале Јамајке као велики ураган касно у понедјељак или уторак ујутру и позвала људе на острву да одмах потраже склониште.

Астон Вила

Фудбал

Астон Вила надиграла Манчестер сити

"Услови на Јамајци ће се данас брзо погоршати. Будите спремни да ово издржите неколико дана", рекао је Џејми Роум, замјеник директора Центра за урагане.

Епицентар "Мелисе" је на око 180 километара југоисточно од Кингстона, и око 445 километара југозападно од Гвантанама, на Куби.

Ураган је праћен вјетром максималне брзине од 220 километара на час и креће се на запад брзином од пет километара на час, пренио је АП.

Diella albanska ministarka

Регион

Албански премијер шокирао изјавом: ''АИ министарка трудна са 83 дјеце''

Очекује се да ће "Мелиса" донијети падавине у количини до 760 милиметара кише на Јамајку, Хаити и Доминиканску Републику. У неким областима може да падне и до 1.010 милиметара кише.

Стручњаци су упозорили да се очекују велика штета на инфраструктури, нестанци струје и прекид комуникација, као и изолација заједница на Јамајци.

Подијели:

Тагови:

Uragan

Karibi

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Хит оглас за ауто: "Зато дајем ову несрећу за тако мало пара"

Занимљивости

Хит оглас за ауто: "Зато дајем ову несрећу за тако мало пара"

1 ч

0
УЗНЕМИРУЈУЋИ ВИДЕО Појавио се снимак бруталног премлаћивања оца који је хтио да помогне сину, ударали га до смрти

Регион

УЗНЕМИРУЈУЋИ ВИДЕО Појавио се снимак бруталног премлаћивања оца који је хтио да помогне сину, ударали га до смрти

2 ч

0
Младенци одушевили хуманошћу: Умјесто поклона одлучили нахранити сиромашну дјецу

Регион

Младенци одушевили хуманошћу: Умјесто поклона одлучили нахранити сиромашну дјецу

2 ч

0
Синер преко Зверева до трофеја у Бечу

Тенис

Синер преко Зверева до трофеја у Бечу

2 ч

0

Више из рубрике

У комбију возио шест понија, двије ламе, магарца и птицу

Свијет

У комбију возио шест понија, двије ламе, магарца и птицу

2 ч

0
Operacija, operaciona sala

Свијет

Д‌јечак хитно оперисан, прогутао 100 магнета: Спојили се у ланце у цријевима

3 ч

0
Фицо: Братислава неће финансирати војну помоћ ЕУ за Кијев

Свијет

Фицо: Братислава неће финансирати војну помоћ ЕУ за Кијев

3 ч

0
Уништено 400.000 комада перади због птичијег грипа

Свијет

Уништено 400.000 комада перади због птичијег грипа

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

23

Оженио се МЦ Стојан

19

20

Марљиво раде и најмлађи: Подршка вриједној породици Гатарић

19

17

Након девет мјесеци: Случај претученог дјечака у Требињу без помака

19

16

Угљевик тражи "лијек" за нагомилане проблеме

19

10

Западни Балкан "посљедње двориште Европе"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner