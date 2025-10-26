Ураган ''Мелиса'' достигао четврту категорију, пријете катастрофалне поплаве

Извор:
СРНА
26.10.2025
17:45
Ураган "Мелиса" ојачао је до нивоа урагана четврте категорије, са могућношћу да се појача до пете категорије у вечерњим часовима и изазове обилне кише и катастрофалне поплаве на сјеверу Кариба, укључујући Хаити и Јамајку, саопштио је амерички Национални центар за урагане.
Метеоролошка агенција је објавила да ће "Мелиса" вјероватно стићи до јужне обале Јамајке као велики ураган касно у понедјељак или уторак ујутру и позвала људе на острву да одмах потраже склониште.
"Услови на Јамајци ће се данас брзо погоршати. Будите спремни да ово издржите неколико дана", рекао је Џејми Роум, замјеник директора Центра за урагане.
Епицентар "Мелисе" је на око 180 километара југоисточно од Кингстона, и око 445 километара југозападно од Гвантанама, на Куби.
Ураган је праћен вјетром максималне брзине од 220 километара на час и креће се на запад брзином од пет километара на час, пренио је АП.
Очекује се да ће "Мелиса" донијети падавине у количини до 760 милиметара кише на Јамајку, Хаити и Доминиканску Републику. У неким областима може да падне и до 1.010 милиметара кише.
Стручњаци су упозорили да се очекују велика штета на инфраструктури, нестанци струје и прекид комуникација, као и изолација заједница на Јамајци.
