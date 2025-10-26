Хит оглас за ауто: "Зато дајем ову несрећу за тако мало пара"

26.10.2025
17:31
Коментари:0
Позната је шала да "лубеницу не можеш изабрати, него само потрефити", а многи купци аутомобила увјерили су се да је тако често и са четвороточкашима.
То потврђује симпатичан оглас на сајту за оглашавање "olx.ba" гдје је власник аудија објавио продају аутомобила, уз опис возила и комично објашњење разлога продај, преносе Независне.
Аутомобил ауди А4 продаје за 12.000 КМ, а из његових навода сазнаћете зашто је цијена толика.
