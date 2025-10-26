Logo

Према народном вјеровању овако треба провести ноћ уочи Свете Петке

Света Петка
Сутра је велики црквени празник посвећен Преподобној мати Параскеви – Светој Петки, једној од највећих заштитница жена. Ова светитељака у многим крајевима се слави и као крсна слава, а сутрашњи дан потребно је провести у посту на уљу.

Света Петка се првенствено сматра заштитницом жена, али и помоћница болесним, гладним и сиромашним. Њене свете мошти почивају у румунском граду Јаши. Интересантно је да су мошти преношене из Цариграда у Трново, па из Трнова у Цариград, па затим у Београд да би, разним историјским превирањима доспјеле у Јаши гдје се и сада налазе. Кнегиња Милица и монахиња Јефимија су у 14. вијеку молиле султана да им преда мошти свете Петке, то доказује јаке везе ове светитељке са српским народом.

Вече уочи дочека овог великог празника потребно је провести у молитви, која слиједи након вечере коју укућани спроводе заједно у миру и у слози. Након тога, вјерници би требало да се прекрсте три пута, а потом домаћин ишчитава молитву посвећену светој Петки.

Молитва Светој Петки

Помози Боже, Света Петко и Света Недјељо, опрости нам ако смо што погријешили; помози ми и сачувај ме Боже од туђе биједе невиђене; сачувај ме од рђавих мисли; помози сутрашњи данче; дај Боже здравље, добро да спавам, рђаво да не сним, већ смиље и босиље; дај Боже здравље, срећу и напредак и да здрави и живи дочекамо сутрашњи дан!

Овако се обично моли само домаћин, а жене и дјеца се само три пута прекрсте. Послије молитве се спава. Глава се увијек у спавању окреће истоку, јер се тако ваља. Једна рука се стави под главу, а друга пружи. Увијек се леже на десну страну, јер се тако ваља.

