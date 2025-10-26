Једно женско име је све популарније: Кратко је, а симболише радост и доброту

26.10.2025
16:21
Током посљедње деценије, једно женско име доживјело је прави процват међу родитељима у Србији.
Ова кратка, али моћна ријеч, све чешће се појављује на списковима новорођених дјевојчица, а разлог лежи у њеној дубокој симболици и позитивној енергији коју носи.
Име Искра вијековима се повезује са свјетлошћу, топлином, радошћу и стваралачком снагом. По словенском поријеклу, означава варницу, покретачку силу и животну енергију. Симбол је промјене и новог почетка. Управо због тога многи вјерују да ово име доноси успјех, благостање и оптимизам.
Име Искра присутно и у Словенији, Хрватској, Македонији, Бугарској и Русији, гдје се такође сматра симболом доброте и чисте енергије.
Према неким тумачењима, у Бугарској се повезује са именом Искрен, што значи вјеран, праведан и искрен, док руска традиција ово име тумачи као "ону која доноси свјетлост".
Без обзира на поријекло, име Искра у себи носи поруку наде и свјетлости. Родитељи га бирају у жељи да њихова кћерка расте као особа која зрачи топлином, шири позитивну енергију и доноси добро свуда око себе.
И када све претходно наведено узмете у обзир, не треба да вас чуди ако у свом ближем - а и ширем - окружењу све чешће у будућности чујете да се многе дјевојчице одазивају на ово име.
(Најжена)
Тренутно на програму