Logo

Колико сна је потребно дјеци према узрасту?

Извор:

Магазин новости

14.10.2025

12:18

Коментари:

0
Колико сна је потребно дјеци према узрасту?
Фото: pexels

Како прелазе из узраста малишана у школски узраст, њихов сан постаје све сличнији сну одраслих. У овом процесу, потребе за сном код мале дјеце опадају, а то се првенствено огледа у смањеној количини времена проведеног у дремци током дана.

Иако дјеца спавају мање сати него бебе, сан остаје кључан за њихово опште здравље и развој. Недостатак довољно сна у раном узрасту повезан је са проблемима са тежином, менталним здрављем, понашањем и когнитивним перформансама.

Kocani pozar diskoteka

Регион

Умро пјевач из групе ДНК: Седам мјесеци након стравичног пожара у дискотеци изгубио животну битку

Америчка академија за медицину спавања каже да мала дјеца између 1 и 2 године имају између 11 и 14 сати укупног сна сваког дана. Њихово дријемање се смањује у поређењу са одојчадима и често чини око 1 до 2 сата дневног сна. Двије дријемке дневно су нормалне на почетку овог периода, али многа старија дјеца дремну само једном у тоу дана. Дјеца предшколског узраста од 3 до 5 година требало би да спавају око 10 до 13 сати укупног сна дневно. Током овог периода, дремке могу постати краће или да у потпуности престану. Дјеца школског узраста требало би да спавају укупно 9 до 12 сати сваког дана. Млађој дјеци школског узраста обично је потребно више сна него дјеци која се приближавају средњој школи.

УКЦ

Здравље

УКЦ Републике Српске користи напредну технологију у лијечењу штитне жлијезде

Када деца почну да пролазе кроз пубертет и уђу у адолесценцију, њихови обрасци спавања се значајно мијењају, што може довести до различитих изазова са којима се суочавају тинејџери и сан.

Подијели:

Тагови:

Дјеца

Спавање

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Олга Даниловић у четвртфиналу Осаке

Тенис

Олга Даниловић у четвртфиналу Осаке

1 ч

0
Лукашенко: Испорука ''томахавка'' би довела до нуклеарног рата

Свијет

Лукашенко: Испорука ''томахавка'' би довела до нуклеарног рата

1 ч

0
Други Сабор геодета Србије и Српске окупио 700 стручњака

Друштво

Други Сабор геодета Србије и Српске окупио 700 стручњака

2 ч

0
Директор старачког дома крао од штићенца

Регион

Директор старачког дома крао од штићенца

2 ч

0

Више из рубрике

Вјерује се да дјевојчице са овим именом имају посебне врлине: Доносе мир и мудрост

Породица

Вјерује се да дјевојчице са овим именом имају посебне врлине: Доносе мир и мудрост

3 д

0
Анелис Остергорд са партнером

Породица

Удовица (101) пронашла партнера 20 година након смрти мужа

6 д

0
Људи који су несрећни у браку, али ипак остају заједно, то чине из 5 разлога

Породица

Људи који су несрећни у браку, али ипак остају заједно, то чине из 5 разлога

1 седм

0
Магарећи кашаљ може бити смртоносан за бебе, упозоравају научници

Породица

Магарећи кашаљ може бити смртоносан за бебе, упозоравају научници

1 седм

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

55

Будимиру уручено признање Медицинског факултета у Фочи

13

53

Пијани возач аутомобилом ''покосио'' жену, па побјегао са мјеста несреће

13

51

Билећа добија нови вртић: Средстава обезбјеђена из Кабинета предсједника

13

48

Патријарх Порфирије: Пресвета Богородица нас штити од замки и посрнућа

13

45

Петковић упознао Орбановог савјетника о новим Куртијевим пријетњама Србима

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner