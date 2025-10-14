Колико сна је потребно дјеци према узрасту?

Извор:
14.10.2025
12:18
Како прелазе из узраста малишана у школски узраст, њихов сан постаје све сличнији сну одраслих. У овом процесу, потребе за сном код мале дјеце опадају, а то се првенствено огледа у смањеној количини времена проведеног у дремци током дана.
Иако дјеца спавају мање сати него бебе, сан остаје кључан за њихово опште здравље и развој. Недостатак довољно сна у раном узрасту повезан је са проблемима са тежином, менталним здрављем, понашањем и когнитивним перформансама.
Америчка академија за медицину спавања каже да мала дјеца између 1 и 2 године имају између 11 и 14 сати укупног сна сваког дана. Њихово дријемање се смањује у поређењу са одојчадима и често чини око 1 до 2 сата дневног сна. Двије дријемке дневно су нормалне на почетку овог периода, али многа старија дјеца дремну само једном у тоу дана. Дјеца предшколског узраста од 3 до 5 година требало би да спавају око 10 до 13 сати укупног сна дневно. Током овог периода, дремке могу постати краће или да у потпуности престану. Дјеца школског узраста требало би да спавају укупно 9 до 12 сати сваког дана. Млађој дјеци школског узраста обично је потребно више сна него дјеци која се приближавају средњој школи.
Када деца почну да пролазе кроз пубертет и уђу у адолесценцију, њихови обрасци спавања се значајно мијењају, што може довести до различитих изазова са којима се суочавају тинејџери и сан.
