Магарећи кашаљ може бити смртоносан за бебе, упозоравају научници

Велики кашаљ (пертусис) постаје све чешћи и учесталост ове болести сада премашује бројке прије пандемије. Док код одраслих и старије дјеце кашаљ може бити досадан и трајати мјесецима, велики кашаљ код новорођенчади може бити опасан по живот.
Већина дјеце млађе од 2 мјесеца са великим кашљем у САД је хоспитализована, пише EurekAlert! У студији објављеној у Pediatrics, стручњаци заговарају вакцинацију, посебно током трудноће.
''Симптоми великог кашља су различити код новорођенчади. Карактеристични велики кашаљ може бити одсутан, али апнеја, односно престанак дисања, је уобичајена'', рекла је Кејтлин Ли, специјалиста за инфективне болести у Дјечјој болници Ен и Роберт Х. Лури у Чикагу.
Велики кашаљ код новорођенчади се такође може манифестовати веома високим бројем бијелих крвних зрнаца (леукоцитоза), што педијатри могу погрешно протумачити као рак или друга неинфективна стања. Неуобичајено висок број белих крвних зрнаца код новорођенчета требало би да подстакне озбиљно разматрање великог кашља, рекли су истраживачи.
''С обзиром на то да су новорођенчад изложена високом ризику од компликација, вакцинација мајки против великог кашља током трудноће је кључна, јер штити новорођенчад од ове потенцијално смртоносне болести. Широко распрострањена вакцинација је такође важан алат за заштиту свих'', нагласио је др Ли.
Центри за контролу и превенцију болести (CDC) тренутно препоручују дозе вакцине у узрасту од 2, 4, 6, 15-18 мјесеци и 4-6 година. Бустер доза се препоручује у узрасту од 11-12 година, са бустер дозом до 18. године. Амерички центри за контролу болести (CDC) такође препоручују универзалну вакцинацију током трудноће, оптимално између 27-36 недјеља гестације, као примарно средство за спречавање смртних случајева повезаних са великим кашљем.
Брзо започињање узимања антибиотика препоручује се свим пацијентима са потврђеним или сумњивим великим кашљем. Ако се да рано у току болести, ова терапија може побољшати симптоме. Иако је мало вјероватно да ће каснији третман утицати на симптоме, он смањује пренос.
