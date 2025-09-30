Logo

Извор:

Индекс

30.09.2025

12:50

Дијете вас зове именом умјесто мама: Психолог открива шта то значи
Фото: Pixabay

Многе мајке кажу да им дани пролазе у непрекидном дозивању: „Мама, мама, мама!“

Али, шта када дијете изненада почне користити мајчино име умјесто ријечи мама? Таква промјена код родитеља често изазива забринутост, па се питају да ли је то знак емоционалног удаљавања или само нормална фаза одрастања. Према ријечима психолошкиње Conchite Sisi Martin, оснивачице клинике Salud en Mente, у већини случајева нема разлога за панику.

Психолошкиња истиче да постоји више разлога зашто дијете почне мајку ословљавати именом, али то најчешће није знак мањка љубави или проблема у односу.

"То је природан дио развоја и учења. Дијете почиње да разумије да мама није само мама, већ и особа са својим именом, личношћу и животом изван родитељске улоге", појашњава др Сиси.

Милица Тодоровић

Сцена

Откривено ког је пола беба Милице Тодоровић

Д‌јеца уче опонашањем. Ако често чују да друге особе, попут тате, баке или васпитачице у вртићу, мајку зову именом, врло је вјероватно да ће и сама покушати да ураде исто. У зависности од узраста, коришћење имена може бити и начин на који дијете показује жељу за самосталношћу. То не значи да се емоционално удаљава, већ једноставно тестира своје границе и почиње да развија осјећај сопственог идентитета.

Када би родитељи требало да буду забринути?

Иако се родитељима може чинити необично или чак нелагодно када их дијете зове именом, само по себи то није разлог за забринутост. "Емоционална повезаност не нестаје само зато што дијете испробава нове ријечи. Љубав, сигурност и блискост и даље су присутни", каже психолошкиња.

Међутим, ако дијете упорно одбија да каже "мама", ако има проблема са изражавањем емоција или показује друге знакове емоционалне затворености, тада је препоручљиво потражити савјет стручњака. У таквим случајевима треба искључити могуће потешкоће у развоју емоционалне везе.

Природна фаза истраживања или знак за пажњу?

Важно је запамтити да д‌јеца стално истражују свијет око себе, а језик у томе има велику улогу. То што ће вас понекад звати именом, а понекад мама, не значи да вас мање воле. Умјесто да реагујете строго или забринуто, покушајте са д‌јететом да разговарате. Питајте га зашто вас зове именом – често ћете добити једноставан и искрен д‌јечји одговор, а можда и вриједан увид у то како вас оно доживљава, преноси Индекс.

Тренутно на програму

